بایدن از سندرز پیش افتاد/ رقابت فشرده در «تگزاس» و «مین»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، «جو بایدن» معاون سابق باراک اوباما در رقابت کلیدی موسوم به سه شنبه بزرگ توانست در ایالت‌های ماساچوست، ویرجینیا، کارولینای شمالی، آلاباما، مینه سوتا، آرکانزاس، اوکلاهوما و تنسی، «برنی سندرز» سناتور ایالت ورمونت و دیگر رقبای خود را شکست دهد.

رای گیری برای تعیین نامزد نهایی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰، روز سه شنبه در ۱۴ ایالت آمریکا برگزار شد.

شرکت کنندگان در رای‌گیری‎های ایالتی بیش از یک سوم نمایندگان (موکلان) حاضر در کنوانسیون حزب دموکرات را انتخاب کردند. این نمایندگان وظیفه تعیین نامزد این حزب برای رقابت با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری فعلی آمریکا را در انتخابات ماه نوامبر (آبان) برعهده خواهند داشت.

از برگزاری همزمان رای گیری در ۱۴ ایالت آمریکا و منطقه خودگردان ساموآی آمریکا در اقیانوس آرام در ادبیات سیاسی آمریکا به عنوان «سه شنبه بزرگ» یاد می شود.

برنی سندرز تاکنون در میان رای گیری‌های «سه شنبه بزرگ» در ۳ ایالت ورمونت، کلرادو و یوتا پیروز شده است. او نماینده ایالت ورمونت در مجلس سنای آمریکا است.

مایکل بلومبرگ نیز موفق به پیروزی در ساموآی شد. الیزابت وارن سناتور ایالت ماساچوست، رقابت در خانه خود را به بایدن واگذار کرد.

نتیجه رای گیری در ایالت‌های تگزاس و مِین نیز به علت رقابت فشرده بین نامزدها به ویژه بین برنی سندرز و جو بایدن هنوز مشخص نیست.

به نظر می رسد که جو بایدن پس از پیروزی در ایالت کارولینای جنوبی و کناره گیری پیت بودجج و امی کلبوچار از رقابت ها توانسته است از آنچه پیش از این پیش‌بینی می شد نتایج بهتری کسب کند؛ امری که می تواند باعث شود برنی سندرز موقعیت خود را به عنوان نامزد پیشتاز رقابت ها از دست بدهد.

پیت بودجج شهردار سابق ساوت بند و امی کلبوچار سناتور ایالت مینه سوتا، در روزهای گذشته ضمن کناره گیری از رقابت ها از نامزدی جو بایدن حمایت کردند. بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که کناره گیری آنها نشانه ای از تلاش چهره های میانه رو و بانفوذ حزب دموکرات برای جلوگیری از پیروزی برنی سندرز در مقابل جو بایدن است.