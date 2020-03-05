مبتلایان به کرونا در فارس به ۶٨ نفر رسید

عبدالرسول همتی پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: پیشتر آماری که در استان فارس بیان شده بود حکایت از این داشت که ۴۹ نفر در فارس به بیماری کرونا مبتلا شده‌اند.

رئیس ستاد مبارزه با کرونا فارس اضافه کرد: نسبت جمعیتی که دچار این بیماری شده‌اند بیشتر مردان را نشان می‌دهد که این بیانگر این موضوع است که جامعه زنان نسبت به مردان کمتر دچار بیماری می‌شوند.

وی به افراد توصیه کرد: افرادی که در معرض فعالیت‌های اجتماعی هستند نسبت به رعایت کردن بهداشت فردی و اجتماعی بیشتر تلاش کرده و اهتمام بیشتری در این حوزه داشته باشد تا شاهد کاهش بیماری و ابتلای افراد به این بیماری باشیم.