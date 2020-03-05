سنای آمریکا لایحه«بودجه اضطراری»برای مقابله با کرونا را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، با شیوع سریع ویروس کرونا در برخی از ایالات آمریکا، مجلس سنای این کشور روز پنج شنبه با ۹۶ رأی موافق در برابر یک رأی مخالف لایحه «بودجه اضطراری ۸.۳ میلیارد دلاری برای مقابله با ویروس کرونا» را تصویب کرد.

اکنون این مصوبه برای دریافت امضای نهایی از رئیس جمهور آمریکا، به کاخ سفید ارسال می شود.

گفتنی است که در مجلس سنا، تمام سناتورها بجز یک نفر- سناتور رند پال از ایالت کنتاکی- به تصویب این لایحه رأی موافق دادند؛ لایحه ای که روز چهارشنبه با اکثریت قاطع آراء (۴۱۵ رأی موافق در برابر ۲ رأی مخالف) در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید.

بنا به گزارش شبکه خبری سی اِن بی سی، بیش از ۳ میلیارد دلار از این بودجه اضطراری به تحقیقات برای ساخت واکسن کرونا و ۲.۲ میلیارد دلار نیز به اقدامات در جهت پیشگیری و آماده سازی برای مقابله با این ویروس اختصاص می یابد.

گفتنی است که در حال حاضر شمار مبتلایان و قربانیان این ویروس جدید موسوم به «کووید -۱۹» در آمریکا رو به افزایش است؛ به طوری که تاکنون دست کم ۱۶۵ نفر در این کشور به این ویروس مبتلا شده اند. شمار قربانیان این بیماری در آمریکا نیز به یازده تن رسید: ده تن در ایالت واشنگتن و یک نفر در ایالت کالیفرنیا.

در همین ارتباط، فرمانداران ایالات کالیفرنیا و واشنگتن روز چهارشنبه وضعیت اضطراری اعلام کردند.