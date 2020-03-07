ثبت نام مرحله دوم طرح ملی مسکن آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله ثبت نام طرح ملی مسکن دقایقی قبل در ۵ استان آغاز شد.

بنا بر اعلام وزارت راه و شهرسازی، از ساعت ۱۰ صبح امروز (شنبه ۱۷ اسفند) تا ساعت ۲۴ یکشنبه (۱۸ اسفندماه) تمامی متقاضیان ثبت نام در طرح ملی مسکن در استان‌های آذربایجان‌های شرقی و غربی، اصفهان، اردبیل و البرز می‌توانند در سامانه tem.mrud.ir ثبت نام کنند.

همچنین دقایقی قبل نیز، علی قائدی، معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با حضور در شبکه خبر اعلام کرد: شرایط متقاضیان ثبت‌نام در طرح ملی مسکن شامل مواردی همچون نداشتن ملک از سال ۸۴ به بعد و نیز استفاده نکردن از تسهیلات دولتی مسکن از پس از انقلاب تاکنون است، ضمن اینکه متقاضیان ثبت نام در هر شهر، باید حداقل ۵ سال سابقه سکونت در آن شهر را داشته باشند.

به گفته این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، کسانی که در مرحله قبلی انصراف داده اند، می‌توانند در مرحله دوم بار دیگر ثبت نام کنند؛ اما کسانی که در ثبت نام‌های مرحله اول فاقد شرایط اعلام شده اند، در صورت ثبت نام مجدد تأیید نخواهند شد.

به گفته قائدی، متوسط متراژ واحدهای مسکونی در طرح ملی مسکن حدود ۱۰۰ متر است و برآورد اولیه هزینه ساخت هر متر مربع نیز ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان پیش بینی شده است.

در عین حال، تسهیلات پیش بینی شده برای واحدها نیز ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد و اقساط یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی در نظر گرفته شده است.