پاسخ «کدخدایی» به شبهات مطرح شده درباره صحت انتخابات در زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با اشاره به بازشماری صندوق‌ها در زاهدان و نتیجه آن، گزارشی از نتیجه رسیدگی به شکایات در زاهدان ارائه داد و نوشت: هفته پیش اعلام شد که برخی مقامات استان سیستان و بلوچستان در صحت انتخابات حوزه زاهدان تردید کرده و اصرار بر بازشماری صندوق‌ها دارند. همکاران وزارت کشور نیز برای ایجاد اطمینان بیشتر پیشنهاد نمودند در صورت موافقت شورای نگهبان برخی از صندوق‌ها بازشماری شوند.

وی با بیان اینکه شورا با این مشکل مواجه بود که باید ذی نفعان درخواست بازشماری کنند، علاوه اینکه حتماً باید مستند باشد، آورده است: اگرچه نامزدهای سوم و چهارم چندان میلی به بازشماری نداشتند لیکن در نهایت تقاضای بازشماری تقدیم هیئت نظارت استان شد. شورا نیز علیرغم اطمینان از صحت انتخابات، ضمن قبول این درخواست با اعزام بازرس و بازشماری ده صندوق مورد درخواست معترضین موافقت نمود.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اواخر هفته بازرس اعزام و با حضور نامزدهای معترض، هیئت اجرایی، مقامات اجرایی استان و در مقابل دوربین‌های تلویزیون بازشماری آغاز شد و پس از شمارش ۴ صندوق، نه تنها در آرای نفرات معترض تغییری ایجاد نشد، بلکه آرای نفرات اول و دوم اندکی افزایش یافت.

کدخدایی در ادامه مطلب خود آورده است: با درخواست معترضین از ادامه بازشماری خودداری شد و معترضین ضمن پذیرش نتایج، اذعان به صحت انتخابات این حوزه داشتند که در مصاحبه‌های منطقه‌ای نیز منعکس شد.

وی تاکید کرد: نتایج حاصله از بازرسی انتخابات در حوزه زاهدان نشان از دقت عمل هیئت اجرایی و نیز هیئت نظارت در برگزاری انتخابات و نظارت بر آن دارد که البته در حوزه‌های دیگر نیز غالباً این گونه است.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه بهتر آن است که مقامات استان، نامزدها و طرفداران یک فرد یا گروه قبل از بررسی دقیق و داشتن مدارک مستند نسبت به صحت انتخابات اعلام نظر نکنند، نوشت: این امر موضوعی است که متأسفانه غالباً در شکایات و اعلام نظرها مطرح شده مورد توجه نیست که خود علاوه بر تشویش اذهان عمومی، برای عوامل اجرایی و نظارت نیز زحمت مضاعف ایجاد می‌کنند.

کدخدایی در پایان مطلب خود نوشت: گزارش‌های دیگر از حوزه‌های انتخابیه مورد اعتراض منتشر خواهد شد.