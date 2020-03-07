مرز رسمی باشماق باز است/آغاز فعالیت مرز غیر رسمی سیرانبد بانه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، خالد جعفری در خصوص دلایل ازدحام کامیون ها در مرز باشماق و تمهیدات اندیشده شده در راستای رفع آن، اظهار داشت: در باشماق صف طولانی حدود ۱۷ کیلومتری داشتیم که علت آن هم بسته بودن سیرانبند بود و هم اینکه محل ترانشیپ که محل تخلیه و بارگیری ست جوابگوی آن تعداد کامیون نبود.

وی با اشاره به اینکه اغلب بارها صادراتی بوده و باید بعد از تخلیه، توسط خودروهای عراقی بارگیری شود، افزود: از شب گذشته محوطه تیرپارک جنب گمرک به تخلیه و بارگیری اختصاص یافت و با افزایش سرعت کار صف کامیون ها به کمتر از ۶ کیلومتر رسید.

جعفری از اختصاص چند تیرپارک دیگر با ظرفیت بیش از ۱۰۰۰ کامیون خبر داد که این امر موجب می شود کامیون ها در مسیر منتهی به باشماق پارک نمانند و در مرز نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کردستان ادامه داد: در راستای کاهش ترافیک در باشماق، با هماهنگی گمرک کشور از ۲-۳ هفته پیش، بارهای ترانزیتی به باشماق کاهش یافته و از ۱۵۰ تا ۲۰۰ کامیون ترانزیتی به ۲۰ تا ۳۰ کامیون رسیده و اولویت با کالاهای صادراتی است و یکی از دلایل معطلی کامیون ها نیز این بوده که تخلیه و بارگیری کالاهای صادراتی زمان بیشتری نیاز دارد.

جعفری ابراز امیدواری کرد: با توجه به کاهش بارهای ترانزیتی و همچنین اقداماتی که برای افزایش محوطه ترانشیپ انجام شده، ازدحام کم شده و روال به حالت عادی باز گردد.

وی با اشاره به اینکه از شنبه مرز سیرانبند نیز شروع به کا کرده و فشار بر باشماق کم خواهد شد، عنوان کرد: چون طبق هماهنگی با طرف عراقی، خروج کالا ۲۴ ساعته انجام می شود، ۷ نفر به تعداد کارکنان باشماق افزوده شده است.

جعفری همچنین اظهار داشت: کماکان ورود و خروج مسافر ممنوع است و در خصوص رانندگان هم از ۲ طرف با اکیپ هایی از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان و طرف عراقی، کنترل های لازم انجام می شود.

سرپرست معاونت اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان عنوان کرد: در ۱۱ ماهه سال جاری ۹۸ هزار کامیون از باشماق تردد داشته اند، این آمار در سال گذشته ۸۹ هزار بوده که ۱۳ درصد رشد داشته و ارزش صادرات که بیش از ۷۰ درصد آن محصولات کشاورزی بوده حدود یک میلیارد دلار و وزن آن یک میلیون و ۵۵۰ هزار تن بوده است.

وی واردات از ابن مرز را ۳۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: مرز باشماق، بیشنر صادراتی است و یکی از شریان های مهم و از مولفه های مهم توسعه اقتصادی استان است.