«نقش بهار» تا ۲۰ اسفند تمدید شد/ فروش ۳۰۰ میلیونی تا روز دهم

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نمایشگاه فروش آثار هنرهای تجسمی حوزه هنری با عنوان «نقش بهار» که قرار بود ششم اسفندماه در گالری خانه افتتاح شود، به دلیل شیوع بیماری کرونا برگزار نشد. در حالی که برگزاری تمامی نمایشگاه‌ها، مراسم و فعالیت‌های فرهنگی هنری در کشور تحت شعاع شیوع بیماری کرونا قرار گرفته است و به نوعی چرخه اقتصادی هنر ایستاده اما یکی از نکات مثبت هنرهای تجسمی، برپایی نمایشگاه‌های مجازی و فروش آنلاین این آثار است که برای مخاطبان علاقمند مفید بوده است.

نمایشگاه «نقش بهار» که اولین قدم حوزه هنری برای فروش آثار تجسمی به حساب می‌آمد با اتفاقات پیش بینی نشده روبرو شد اما با توجه به اینکه امکان خرید و فروش غیرحضوری آثار هنری در فضای مجازی یا به صورت تلفنی امکان پذیر است، از سیدمسعود شجاعی طباطبایی مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و مدیر این نمایشگاه موضوع را پیگیر شدیم و اتفاقاً وی نیز از فروش غیرحضوری آثار اولین نمایشگاه فروش آثار هنری حوزه هنری خبر داد.

پس از گذشت ۱۰ روز از آغاز فروش این آثار، سیدشهاب‌الدین شکیبا دبیر نمایشگاه «نقش بهار» در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در نمایشگاه «نقش بهار» قرار بود شرایطی مهیا می‌شود تا هنر برای مردم عرضه شود و البته این مهم در جریان فروش غیرحضوری نیز مهیا شد. به همین دلیل و به دلیل اینکه محدودیت بازدید داریم، نمایشگاه را تا ۲۰ اسفندماه تمدید کردیم.

وی گفت: ۲۵ اثر از هنرمندان جوان و پیشکسوت با ارزشی بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان به فروش رسیده است. آثاری از سیدمسعود شجاعی طباطبایی، منوچهر نیازی، محمدعلی ترقی جاه، ناصر اویسی، ۲ اثر از محمود زنده رودی، نادر قشقایی، حسین عصمتی، محمود آزادنیا، بهادر پگاه و سیاوش مظلومی پور به فروش رفته است.

شکیبا تاکید کرد: اگر نمایشگاه «نقش بهار» اولین تجربه حوزه هنری در بازار فروش آثار تجسمی به تعطیلی نمی‌کشید، قطعاً فروش بیشتری را شاهد بودیم اما به هر حال بنا داریم این رویداد را سالی یک بار در حوزه هنری برپا کنیم.

وی در پایان گفت: در نمایشگاه فروش آثار هنرهای تجسمی «نقش بهار» مخاطب با هر توان و قیمتی می‌تواند خرید کند و قیمت‌ها از ۲۵۰ هزار تومان آغاز می‌شود و تا چندصد میلیون تومان است.

به گزارش مهر، «نقش بهار» در دو بخش اساتید پیشکسوت هنری و هنرمندان جوان برپا شده است و آثاری از جلال شباهنگی، کاظم چلیپا، منوچهر معتبر، صادق تبریزی، علی گلستانه، ناصر اویسی جلیل رسولی، نصراله افجه‌ای، مرتضی اسدی، کامبیز درمبخش، سیدمسعود شجاعی طباطبایی، ژازه تباتبایی، محمود زنده‌رودی، پرویز کلانتری، محمدعلی ترقی‌جاه، احمد وثوق احمدی، حسن روح الامین، کامیار صادقی و علیرضا آدم بکان در نمایشگاه ارائه شده است.