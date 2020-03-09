چرا نباید به سفر برویم؟

به گزارش خبرنگار مهر، ویروس کرونا در کشور و چندین استان پر جمعیت که تردد در آنها نیز زیاد است مانند شهرهای قم گیلان و تهران شیوع گسترده‌تری پیدا کرده است. از سوی دیگر استان‌های دیگر نه تنها مسافر نمی‌پذیرند بلکه از ورود مسافر غیر بومی نیز جلوگیری می‌شود. استان‌های گیلان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، اصفهان، البرز، سمنان، گلستان، فارس، خوزستان، یزد، اردبیل، کرمانشاه، کرمان، همدان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، قشم و کیش، خراسان شمالی، ایلام، بوشهر و لرستان در ایام نوروز هیچ خدماتی به مسافران نخواهند داد.

بسیاری از افراد با نادیده گرفتن این هشدارها بازهم جاده‌های هراز و چالوس را این روزها بسته‌اند و حاضرند ساعت‌های طولانی در ترافیک جاده‌هایی که به سمت مازندران بسته شده است، بمانند.

در استانی مانند اصفهان اعلام عمومی شده که هیچ مرکز تفریحی و گردشگری باز نیست. هتل‌ها نیز از پذیرش مسافر منع شده‌اند. این عدم پذیرش مسافر در بسیاری از استان‌ها نیز اعلام شده است و حتی جایی مانند استان مازندران در مراکز بدون مجوز نیز امکان پذیرش مسافر وجود ندارد.

بسیاری از مراکز گردشگری و تفریحی در استان‌های کشور بسته شده‌اند. موزه‌ها بنا به دستور استانداران و یا مدیران کل میراث فرهنگی بازدیدکننده نمی‌پذیرند. با این وجود تعدادی از افراد گمان می‌کنند می‌توانند باز هم به سفر بروند. آن هم بی توجه به هشدارهای وزارت بهداشت و حتی رئیس جمهور.

وزیر ارتباطات از اختصاص ۱۰۰ گیگ اینترنت رایگان به مشترکان ثابت تلفن خبر داد و سازمان صدا و سیما نیز درصدد است تا تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها را با پخش برنامه‌های درسی و آموزشی جبران کند.

اما با این وجود برخی از افراد گمان می‌کنند که هنوز آن طور که باید فضای شیوع ویروس در کشور جدی نیست به همین دلیل از فرصت تعطیلات استفاده کرده و به مقاصد گردشگری می‌روند با علم به اینکه هیچ مرکز اقامتی رسمی آنها را نخواهد پذیرفت.

اغلب آنها که جاده‌های شمالی کشور را با ترددهایشان بسته‌اند به خانه‌های اقوام و یا ویلاهای شخصی خود می‌روند و تصور می‌کنند که این گونه خود را در قرنطینه خانگی قرار داده‌اند بی آنکه به این موضوع توجه داشته باشند که شاید خودشان هم ناقل ویروسی پنهان باشند. از طرفی جوامع میزبان روستایی و شهری نیز میزبان آنها نخواهند بود مانند مازنی‌ها که از تهرانی‌ها خواسته‌اند به شهرشان سفر نکنند و درصورتی که جاده‌های این استان باز شده اما آملی‌ها اجازه ورود خودروهای غیر بومی را به مردم نمی‌دهند. آیا با این شرایط باز هم سفر کردن خوشایند خواهد بود؟

وزیر بهداشت در جلسه ستاد مبارزه با کرونا اعلام کرده است که زمان دیگری را برای انجام سفرهای مردم اختصاص خواهند داد و به آنها تسهیلات سفر داده خواهد شد. بنابراین فرصت تعطیلات این روزها و یا تعطیلات عید نوروز به زمان دیگری پس از پایان بحران کرونا انتقال می‌یابد. زمانی که هم بتوان از مراکز خرید و تفریحی و گردشگری و حتی رستوران‌ها و مراکز اقامتی استفاده کرد و هم مردم استان‌های دیگر میزبان گردشگران باشند از طرفی ویروس کرونا نیز از بین رفته باشد و با آسودگی به هر کجای ایران بتوان سفر کرد.