کاهش ۱.۷ درصدی تردد در محورهای مواصلاتی استان سمنان

احسان منصور کیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه از سوم اسفندماه تاکنون چهار میلیون و ۳۳ هزار تردد در سطح محورهای مواصلاتی استان سمنان انجام‌شده است، اظهار داشت: با توجه به شیوع کرونا در دو بازه زمانی سوم تا نهم اسفندماه و دهم تا ۱۶ اسفندماه آمار ترددها ۱.۷ درصد کاهش داشته است.

وی بابیان اینکه در بازه اول دو میلیون و ۳۴ هزار تردد ثبت‌شده است، تصریح کرد: این در حالی است که در بازه دوم که بر اساس اعلام وزارت بهداشت موج شیوع کرونا شدت یافته است، میزان ترددها در محورهای مواصلاتی این استان کاهش چشمگیری نداشته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سمنان با تأکید بر لزوم رعایت نکات بهداشتی و توجه به توصیه‌های وزارت بهداشت و درمان خاطرنشان کرد: از ۱۰ لغایت ۱۶ اسفندماه میزان ترددها در سطح استان به یک‌میلیون و ۹۹۹ هزار تردد رسیده است.

منصور کیایی یادآور شد: درمجموع ۲۲ دوربین نظارت تصویری، ۵۶ دستگاه تردد شماری برخط و ۵۹ سامانه ثبت تخلف در سطح راه‌های مواصلاتی استان سمنان ساماندهی شده است.