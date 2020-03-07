انتشاردستورالعمل مقابله با کرونا درسامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دستورالعمل کشوری بهداشت شامل مراقبت، کنترل عفونت و مواد ضدعفونی کننده، تشخیص آزمایشگاهی، پروتکل پیشنهادی درمان و ارجاع بیماران و توصیه‌های سلامت محیط و کار بر روی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (www.foia.iran.gov.ir) قرار گرفت.

طبق گزارش دبیرخانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در پی انتشار اسناد و اطلاعات دقیق و اطلاع رسانی در حوزه سلامت علاوه بر موارد مذکور دستورالعمل، بیانیه وزیر بهداشت، بخشنامه پروتکل اطلاع رسانی ملی در خصوص کرونا ویروس، دانستنی‌های مقابله با کرونا، بایدها و نبایدها، فلوچارت تشخیص و درمان بیماری کووید ۱۹ و به طور کلی آخرین وضعیت بیماری کرونا در کشور به صورت دقیق و مستند، منتشر شد.

بدیهی است دسترسی آزاد به اطلاعات و توجه به شفافیت و مستند سازی، گام موثری در کنترل بیماری و بهبود وضعیت موجود خواهد بود.