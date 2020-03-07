فیلم کوتاه «داغی» آماده نمایش شد/تامین بودجه از طریق آشپزی

فاطمه محمدی کارگردان فیلم کوتاه «داغی» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دومین اثر خود با نام «داغی» گفت: نزدیک به یکسال پر فراز و نشیب درگیر پیش تولید این فیلم بیگ پروداکشن بودم که متاسفانه هزینه ساخت آن از عهده من که درآمدی جز فیلمسازی ندارم بر نمی آمد اما تصمیم خود را برای ساخت این فیلم گرفته بودم و هیچ چیز نمی توانست مانعم شود.

وی بیان کرد: خوشبختانه انجمن سینمای جوان نگاه قابل احترامی به من داشت و من از این بابت یک برگ برنده خود را پیدا کرده بودم که البته ماحصل تلاش هایی بود که برای پخش فیلم اول خود «فراموشی» بی وقفه انجام داده بودم.

این کارگردان ادامه داد: در این یک سال عوامل فیلم من مدام الک می شدند که بخش بزرگی از آن به دلیل وسواس های من در انتخاب عوامل کاربلد و در عین حال با اخلاق بود و بخش دیگر کسری بودجه بود.

وی تاکید کرد: ۲ تهیه کننده برای همکاری در این فیلم اعلام آمادگی کردند که هر ۲ بدلیل مشغله های شغلی انتظار داشتند تا بیشتر منتظرشان بمانم زیرا اولویت آنها فیلم بلند بود. تا اینکه تصمیم گرفتم برای ساخت این فیلم دیگر منتظر هیچ کس نمانم و تنها ایده ای که به ذهنم رسید این بود که آشپزی کنم.

کارگردان فیلم فراموشی توضیح داد: نزدیک به ۲ ماه هر روز در خانه حدود ۳۰ پرس غذا پختم و با دوچرخه به مغازه داران محلمان فروختم. ابتدا با ۱۰ پرس شروع کردم و کار به جایی کشید که تماس های مشتریان رهایم نمی کرد. در این مدت زمان ۲ ماه، توانستم حدود ۱۰ میلیون تومان پس انداز و زیست جدیدی را نیز تجربه کنم و همچنین حدود ۱۵ میلیون طلا فروختم و باقی آن را با حمایت انجمن سینمای جوان جفت و جور کردم و با اعتباراتی که پیش بچه های برند فیلم کوتاه داشتم توانستم یک فیلم بالای ۱۰۰ میلیونی را با کمتر از ۵۰ میلیون آنطور که دلم می خواست به پایان برسانم.

محمدی در پایان گفت: پس تولید این فیلم در حال حاضر به پایان رسیده است و بزودی برای پخش بین الملل آماده خواهم شد.

از دیگر عوامل پشت صحنه این فیلم کوتاه عبارتند از مدیر تصویربراری: حمید مهرافروز، صدابردار و صداگذار : سامان شهامت، تدوین: شیدا گرجی، طراح صحنه: پوریا اخوان، سید آرش رضوی، اصلاح رنگ: حسام رحمانی، طراح گریم: رضا سعیدی، طراح لباس: محمد انور پویا، بازیگردانان: فاطمه محمدی، سید مهدی موسوی، مدیر تولید: علی نجاریان، مجتبی بیطرفان، برنامه ریز: مجتبی بیطرفان، ناظر امنیتی پروژه: میثم فلاح، منشی صحنه: سارا قادر سهی، تصویر برداری هوایی: محمدرضا صدیق، عکاس : حامد پاکدل، تصویربردای پشت صحنه: فرهاد قدیریان، جلوه های ویژه میدانی: سید آرش رضوی، جلوه های ویژه کامپیوتری: محمدرضا صدیق، دستیاران کارگردان: عماد رسولی، فرهاد قدیریان، فاطمه حسنی، دستیاران تصویربرداری: فرزاد جلیلیان، مصطفی ناروئی، مهدی رسولی، پوریا خانابادی، دستیار صدا: جابر انصاریان، دستیار صحنه: علیرضا وحدانی، دستیاران گریم: رضا خدایی، مستوره رفعتی تاش، حسام عظیمی، جانشین تولید: مسعود قدسی، سید سجاد حسینی، دستیار تولید: مهرداد عبدی، تدارکات: حسین محمدی.