۴۶ مین دوره مسابقات ملی قرآن کریم درفیلیپین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم باشکوه ۴۶ مین دوره مسابقات ملی قرآن کریم با حضور ۳۶ قاری از آقایان و بانوان در رده سنی مختلف از مناطق مختلف فیلیپین برگزار و بطور مستقیم از چند رادیو فیلیپین و فیس بوک پخش شد. در این مراسم پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید پیام رئیس جمهور آقای دوترته قرائت شد.

رئیس جمهور در پیام خود با ابلاغ سلام گرم به جامعه مسلمانان فیلیپین، از تلاش‌های کمیسیون ملی مسلمانان در برگزاری مستمر این مسابقات و مشارکت مسلمانان در آبادانی و پیشرفت کشور تشکر کرد. وی اظهار امیدواری نمود مسلمانان فیلیپین با عمل به فرهنگ و میراث اسلامی خود و تقویت ارتباط با جامعه بین المللی مسلمانان ، سفیران خوبی‌ها در جهان باشند. رئیس جمهور همچنین در پیام خویش اظهار داشت: ما همه بعنوان ملت فیلیپین دست در دست هم برای تحقق هرچه بیشتر وحدت، صلح و پیشرفت فیلیپین تلاش می‌کنیم.

پانگارانگن دبیرکل کمیسیون ملی مسلمانان فیلیپین نیز در سخنرانی افتتاحیه، با ارائه گزارشی از برگزاری سالیانه مسابقات ملی قرآن کریم در فیلیپین، بر اهمیت گسترش تلاوت قرآن مجید در جامعه تاکید و اظهار امیدواری نمود که با توجه به اینکه خداوند دستورات خود را برای سعادت دنیوی و اخروی بشر در قرآن کریم ذکر فرموده است، مسلمانان با تاسی و عمل به قرآن مجید، بیش از پیش در زندگی فردی و اجتماعی خویش و دستیابی به حیات طبیه موفق باشند.

بعد از سخنرانی دبیرکل کمیسیون ملی مسلمانان، مسابقات در دو بخش برادران و خواهران آغازشد که تا پاسی از شب ادامه یافت.

با پایان قرائت‌ها، داوران به بررسی ارزیابی خویش پرداخته و در نهایت ۴ نفر از آقایان و ۴ نفر از خانمها رتبه اول تا چهارم این دور از مسابقات را کسب کردند و به نفرات برتر لوح تقدیر و هدایایی تقدیم شد.

نفرات اول این دوره از مسابقات از سوی کمیسیون ملی مسلمانان به رایزنی فرهنگی رسماً معرفی تا متناسب با شرایط مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران، دعوت بعمل آید.