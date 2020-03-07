  1. استانها
  2. البرز
۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۴:۳۴

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

جنگل‌کاری در حاشیه آزادراه همت/ کاشت ۵۰ هزار اصله نهال در کرج

جنگل‌کاری در حاشیه آزادراه همت/ کاشت ۵۰ هزار اصله نهال در کرج

کرج - رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج با اشاره به جنگل‌کاری در ۱۰ هکتار از اراضی حاشیه شهر، گفت: حاشیه آزادراه همت جنگل‌کاری می شود.

پیمان بضاعتی پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌های شهرداری کرج به مناسب هفته درختکاری، اظهار کرد: امسال برای انجام برنامه‌های درختکاری مردم حضور نخواهند داشت و کاشت نهال‌ها در سطح مناطق مختلف شهری توسط نیروهای شهرداری انجام می‌شود.

وی افزود: شهروندان در صورت تمایل به دریافت نهال می‌توانند به سامانه ۱۰۰۰۱۱۴۷ پیامک ارسال کرده و به هر تعداد اصله نهال که می‌خواهند نهال سفارش دهند، سفارشات را برای شهروندان ارسال می‌کنیم یا می‌توانند خودشان حضوری مراجعه کرده و نهال‌ها را تحویل بگیرند.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج گفت: امسال در کرج مقرر شده ۱۰ هکتار جنگل کاری شود عملیات جنگل کاری در حاشیه آزادراه همت انجام می‌شود.

بضاعتی پور اشاره کرد: ۵۰ هزار اصله نهال برای توزیع و کاشت در سطح شهر آماده شده و مقرر است توسط مناطق ۱۰ گانه انجام شود.

وی اضافه کرد: بیش از پنج هزار اصله نهال نیز برای اهدا و توزیع میان شهروندان پیش بینی شده است.

کد مطلب 4872366

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها