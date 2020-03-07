پیمان بضاعتی پور در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامههای شهرداری کرج به مناسب هفته درختکاری، اظهار کرد: امسال برای انجام برنامههای درختکاری مردم حضور نخواهند داشت و کاشت نهالها در سطح مناطق مختلف شهری توسط نیروهای شهرداری انجام میشود.
وی افزود: شهروندان در صورت تمایل به دریافت نهال میتوانند به سامانه ۱۰۰۰۱۱۴۷ پیامک ارسال کرده و به هر تعداد اصله نهال که میخواهند نهال سفارش دهند، سفارشات را برای شهروندان ارسال میکنیم یا میتوانند خودشان حضوری مراجعه کرده و نهالها را تحویل بگیرند.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج گفت: امسال در کرج مقرر شده ۱۰ هکتار جنگل کاری شود عملیات جنگل کاری در حاشیه آزادراه همت انجام میشود.
بضاعتی پور اشاره کرد: ۵۰ هزار اصله نهال برای توزیع و کاشت در سطح شهر آماده شده و مقرر است توسط مناطق ۱۰ گانه انجام شود.
وی اضافه کرد: بیش از پنج هزار اصله نهال نیز برای اهدا و توزیع میان شهروندان پیش بینی شده است.
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