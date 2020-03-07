وام ضروری نوبت پنجم و ششم بازنشستگان کشوری امشب پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست معاونت اداری و مالی صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: تا آخر امشب (شنبه) نوبت‌های پنجم و ششم وام ۷ میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق به حساب حدود ۵۰ هزار نفر از واجدین شرایط واریز می‌شود.

فتح الله شعبانی با بیان اینکه نوبت چهارم وام ضروری ۷ میلیون تومانی ماه گذشته به حساب بازنشستگان و وظیفه بگیران واجد شرایط واریز شده بود، گفت: بر اساس نوبت بندی انجام شده و با همکاری بانک صادرات ایران، وام نوبت‌های پنجم و ششم تا آخر امشب (شنبه ۱۷ اسفندماه ۹۸) واریز و قابل برداشت می‌شود.