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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۶:۵۸

وام ضروری نوبت پنجم و ششم بازنشستگان کشوری امشب پرداخت می شود

وام ضروری نوبت پنجم و ششم بازنشستگان کشوری امشب پرداخت می شود

سرپرست معاونت اداری و مالی صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: تا آخر امشب (شنبه) نوبت های پنجم و ششم وام ۷ میلیون تومانی بازنشستگان واریز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست معاونت اداری و مالی صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: تا آخر امشب (شنبه) نوبت‌های پنجم و ششم وام ۷ میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق به حساب حدود ۵۰ هزار نفر از واجدین شرایط واریز می‌شود.

فتح الله شعبانی با بیان اینکه نوبت چهارم وام ضروری ۷ میلیون تومانی ماه گذشته به حساب بازنشستگان و وظیفه بگیران واجد شرایط واریز شده بود، گفت: بر اساس نوبت بندی انجام شده و با همکاری بانک صادرات ایران، وام نوبت‌های پنجم و ششم تا آخر امشب (شنبه ۱۷ اسفندماه ۹۸) واریز و قابل برداشت می‌شود.

کد مطلب 4872528

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    نظرات

    • حسن IR ۱۹:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      باسلام وا م مر حله هفتم که قرار بود ارد یبهشت واریز شود با واریز مرحله ششم دراسفند 98آیا مرحله هفتم در فروردین واریز می شود؟ لطفا پاسخ بفرمائید.

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