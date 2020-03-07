روسیه آماده اعزام نیروی نظامی به افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ضمیر کابلوف» نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان در سخنانی از آمادگی مسکو برای اعزام نیروی نظامی به افغانستان در صورت درخواست کابل خبر داده است.

کابلوف در این ارتباط گفت: در صورت درخواست دولت افغانستان آماده هستیم تا نیروهای نظامی خود را به این کشور اعزام کنیم.

نماینده روسیه در عین حال تاکید کرده که پیش از انجام اعزام احتمالی نیروی نظامی به افغانستان، باید منتظر نتایج گفت‌وگوهای بین الافغانی و دولت باشیم.

در این ارتباط ضمیر کابلوف گفته است که با توجه به مبارزه در برابر تروریسم و کمک نظامی به افغانستان، ما منتظر نهایی شدن نتیجه دولت حاکم در کابل خواهیم بود.

ضمیر کابلوف همچنین تاکید کرده که به طالبان بارها به صورت شفاف گفته شده که انحصار قدرت و بازگشت انحصاری این گروه به قدرت در افغانستان قابل قبول نیست.

به گفته کابلوف، مسکو معتقد است که افغانستان به صورت جمهوری اداره شود، اما این موضوع به خود افغان‌ها مربوط است.