  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۷:۱۳

ضمیر کابلوف:

روسیه آماده اعزام نیروی نظامی به افغانستان است

روسیه آماده اعزام نیروی نظامی به افغانستان است

نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان از آمادگی مسکو برای اعزام نیروی نظامی به افغانستان خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ضمیر کابلوف» نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان در سخنانی از آمادگی مسکو برای اعزام نیروی نظامی به افغانستان در صورت درخواست کابل خبر داده است.

کابلوف در این ارتباط گفت: در صورت درخواست دولت افغانستان آماده هستیم تا نیروهای نظامی خود را به این کشور اعزام کنیم.

نماینده روسیه در عین حال تاکید کرده که پیش از انجام اعزام احتمالی نیروی نظامی به افغانستان، باید منتظر نتایج گفت‌وگوهای بین الافغانی و دولت باشیم.

در این ارتباط ضمیر کابلوف گفته است که با توجه به مبارزه در برابر تروریسم و کمک نظامی به افغانستان، ما منتظر نهایی شدن نتیجه دولت حاکم در کابل خواهیم بود.

ضمیر کابلوف همچنین تاکید کرده که به طالبان بارها به صورت شفاف گفته شده که انحصار قدرت و بازگشت انحصاری این گروه به قدرت در افغانستان قابل قبول نیست.

به گفته کابلوف، مسکو معتقد است که افغانستان به صورت جمهوری اداره شود، اما این موضوع به خود افغان‌ها مربوط است.

کد مطلب 4872551

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها