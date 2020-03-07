به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریفی مقدم امروز شنبه در سخنانی با اشاره به اینکه شهرداری خرم آباد یک هفته است که معابر پرتردد شهر و اماکنی که مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد را مرتب ضدعفونی می‌کند، اظهار داشت: هر ۲۴ ساعت دو تانکر با ظرفیت ۲۰ هزار لیتر در سطح معابر و اماکن پرتردد محلول ضدعفونی را با نظارت عوامل مرکز بهداشت توزیع می‌کنند.

وی افزود: در کنار آن هر روز صبح ناوگان عمومی اعم از اتوبوسرانی، تاکسیرانی، ترمینال‌های درون استانی و برون استانی ضدعفونی می‌شوند.

شهردار خرم‌آباد تاکید کرد: تا شکست کرونا عوامل آتش نشانی در کنار مردم هستند و ضدعفونی معابر را انجام می‌دهند.