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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۷:۳۶

شهردار خرم‌آباد:

معابر و ناوگان عمومی شهر خرم‌آباد روزانه ضدعفونی می‌شوند

معابر و ناوگان عمومی شهر خرم‌آباد روزانه ضدعفونی می‌شوند

خرم‌آباد- شهردار خرم‌آباد گفت: به منظور پیشگیری از شیوع کرونا معابر، خیابان‌ها، مراکز پرتردد و ناوگان عمومی سطح شهر خرم‌آباد روزانه ضدعفونی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریفی مقدم امروز شنبه در سخنانی با اشاره به اینکه شهرداری خرم آباد یک هفته است که معابر پرتردد شهر و اماکنی که مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد را مرتب ضدعفونی می‌کند، اظهار داشت: هر ۲۴ ساعت دو تانکر با ظرفیت ۲۰ هزار لیتر در سطح معابر و اماکن پرتردد محلول ضدعفونی را با نظارت عوامل مرکز بهداشت توزیع می‌کنند.

وی افزود: در کنار آن هر روز صبح ناوگان عمومی اعم از اتوبوسرانی، تاکسیرانی، ترمینال‌های درون استانی و برون استانی ضدعفونی می‌شوند.

شهردار خرم‌آباد تاکید کرد: تا شکست کرونا عوامل آتش نشانی در کنار مردم هستند و ضدعفونی معابر را انجام می‌دهند.

کد مطلب 4872571

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