کشف ۱۲۰ لیتر الکل صنعتی تقلبی و دستگیری یک متهم در همدان

سرهنگ احمد رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی جامعه در مقابله و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و فرصت طلبی برخی سودجویان از وضعیت به وجود آمده، طرح شناسایی و دستگیری محتکران و سودجویان عرصه توزیع لوازم بهداشتی در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی استان همدان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اقدامات اطلاعاتی و حین گشت زنی به یک خودروی پژو پارس مشکوک و آن را متوقف کردند.

سرهنگ رحیمی تصریح کرد: مأموران در بازرسی از خودروی مورد نظر ۱۲۰ لیتر الکل تقلبی و ناخالص کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت عمومی پلیس همدان بیان داشت: در این خصوص یک نفر دستگیر و پرونده‌ای تشکیل و متهم تحویل مراجع قضائی شد.

وی همچنین از توقیف یک خودرو وانت نیسان و کشف ۱۰ هزار قطعه لوازم سرقتی خودرو به ارزش ۶ میلیارد ریال خبر داد و گفت: اکیپ گشت کلانتری ۱۹ فرهنگیان حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه نیسان که در حال تخلیه لنت ترمز و لنت کلاچ خودرو در داخل مغازه‌ای بود، مشکوک شدند.

سرهنگ رحیمی افزود: طی بررسی‌ها مشخص شد این محموله سرقتی است که راننده خودرو به همراه مالک مغازه دستگیر و ۱۰ هزار قطعه انواع لنت ترمز و لنت کلاچ و ۲ قطعه پلاک که یکی از آنها اصلی و دیگری دست نویس بود به همراه یک عدد قیچی آرماتور بندی کشف شد.

وی با اشاره به اینکه ارزش محموله کشف شده بر اساس نظر کارشناسان ۶ میلیارد ریال برآورد شده، بیان کرد: متهمان به همراه اموال مکشوفه تحویل پلیس آگاهی استان شدند.