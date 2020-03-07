  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۲۱:۴۱

باکو: با ایران برای مقابله با کرونا همکاری می‌کنیم

باکو: با ایران برای مقابله با کرونا همکاری می‌کنیم

دولت جمهوری آذربایجان اعلام کرد: با ایران برای مقابله با کرونا همکاری می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آذرتایج، دولت جمهوری آذربایجان امروز شنبه از تصمیم این کشور برای همکاری با ایران در راستای مقابله با ویروس کرونا خبر داد.

کابینه وزرای جمهوری آذربایجان در این خصوص اعلام کرد که باکو قرار است ۵ میلیون دلار برای مبارزه با شیوع کرونا به ایران اهدا کند.

در بیانیه صادره از سوی کابینه وزرای جمهوری آذربایجان در این خصوص آمده است: آذربایجان و ایران دارای روابط دوستانه و خوبی هستند و وزارتخانه های مربوطه و سازمان های دولتی ۲ کشور با هم همکاری می‌کنند تا از شیوع ویروس کرونا جلوگیری کنند.

کد مطلب 4872694

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی اصغر قاسم پور IR ۰۱:۲۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      درود بر دولت و مردم خوب جمهوری آذربایجان بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها