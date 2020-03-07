به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آذرتایج، دولت جمهوری آذربایجان امروز شنبه از تصمیم این کشور برای همکاری با ایران در راستای مقابله با ویروس کرونا خبر داد.

کابینه وزرای جمهوری آذربایجان در این خصوص اعلام کرد که باکو قرار است ۵ میلیون دلار برای مبارزه با شیوع کرونا به ایران اهدا کند.

در بیانیه صادره از سوی کابینه وزرای جمهوری آذربایجان در این خصوص آمده است: آذربایجان و ایران دارای روابط دوستانه و خوبی هستند و وزارتخانه های مربوطه و سازمان های دولتی ۲ کشور با هم همکاری می‌کنند تا از شیوع ویروس کرونا جلوگیری کنند.