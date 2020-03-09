امروز فوت ناشی از کرونا در کردستان نداشتیم

فرزین رضاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت شمار مبتلایان به ویروس کرونا در استان کردستان، اظهار کرد: تا ظهر امروز دوشنبه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در استان کردستان به ۶۶ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به وضعیت شهرستان‌های این استان در خصوص شمار مبتلایان به ویروس کرونا، گفت: در حال حاضر در مجموع ۱۲۵ نفر بیمار و افراد مشکوک به ابتلای ویروس کرونا در استان کردستان بستری هستند.

وی افزود: در شهرستان سقز ۶۶ نفر، بانه ۱۵ نفر، توحید سنندج ۲۱ نفر، قروه هشت نفر، بیجار ۹ نفر، دیواندره و هگلان هرکدام ۲ نفر و شهرستان سروآباد یک نفر مبتلا به ویروس کرونا و یا اینکه مشکوک به ابتلای به این ویروس بستری شده اند.

وی با اشاره به مرگ و میر ثبت شده به دلیل ابتلاء به بیماری کرونا در استان کردستان، گفت: تاکنون پنج نفر به دلیل ابتلاء به ویروس کرونا در استان کردستان جان خود را از دست داده اند که خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته هیچ فردی مبتلا به این ویروس فوت نکرده است.