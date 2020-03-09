  1. استانها
  2. کردستان
۱۹ اسفند ۱۳۹۸، ۱۵:۳۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان:

امروز فوت ناشی از کرونا در کردستان نداشتیم

امروز فوت ناشی از کرونا در کردستان نداشتیم

سنندج - رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: تاکنون پنج مبتلا به ویروس کرونا در استان کردستان فوت کرده که خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته هیچ فردی مبتلا به این ویروس فوتی نداشتیم.

فرزین رضاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت شمار مبتلایان به ویروس کرونا در استان کردستان، اظهار کرد: تا ظهر امروز دوشنبه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در استان کردستان به ۶۶ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به وضعیت شهرستان‌های این استان در خصوص شمار مبتلایان به ویروس کرونا، گفت: در حال حاضر در مجموع ۱۲۵ نفر بیمار و افراد مشکوک به ابتلای ویروس کرونا در استان کردستان بستری هستند.

وی افزود: در شهرستان سقز ۶۶ نفر، بانه ۱۵ نفر، توحید سنندج ۲۱ نفر، قروه هشت نفر، بیجار ۹ نفر، دیواندره و هگلان هرکدام ۲ نفر و شهرستان سروآباد یک نفر مبتلا به ویروس کرونا و یا اینکه مشکوک به ابتلای به این ویروس بستری شده اند.

وی با اشاره به مرگ و میر ثبت شده به دلیل ابتلاء به بیماری کرونا در استان کردستان، گفت: تاکنون پنج نفر به دلیل ابتلاء به ویروس کرونا در استان کردستان جان خود را از دست داده اند که خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته هیچ فردی مبتلا به این ویروس فوت نکرده است.

کد مطلب 4873827

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه