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۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۱۵

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونای استان قزوین:

حضور کارمندان در ادارات قزوین چرخشی می‌شود

حضور کارمندان در ادارات قزوین چرخشی می‌شود

قزوین- رئیس کمیته اطلاع رسانی عمومی ستاد مدیریت کرونای استان قزوین گفت: به منظور پیشگیری از انتقال ویروس کرونا، حضور کارمندان ادارات قزوین در محل کار طی هفته پایانی سال به صورت چرخشی می شود.

سید حسین بی نیاز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تصمیمات جدید سیزدهمین نشست ستاد پیشگیری از کرونا در استان اظهار داشت: در این نشست که به ریاست استاندار قزوین برگزار شد ضمن بررسی آخر ین وضعیت ابتلاء به این بیماری تصمیماتی برای اجرا اتخاذ شد.

وی بیان کرد: پس از بازگشت ساعات اداری به روال گذشته انتقاداتی مطرح شد لذا با اصلاحاتی این وضعیت نیز تثبیت شد تا شهروندان با خیال آسوده‌تری از خدمات دولتی برخوردار شوند.

بی نیاز افزود: بر این اساس در هر روز از هفته ۵۰ درصد پرسنل و کارمندان هر دستگاه در محل کار حضور می‌یابند و مقرر شد شهروندان نیز به جز موارد ضروری به ادارات مراجعه نکنند و در صورت وجود خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها، بدون مراجعه به ادارات از خدمات آنها بهره مند شوند.

وی اظهار داشت: اجرای دورکاری کارمندان در دستگاه‌هایی که امکان این نوع فعالیت وجود دارد نیز از هفته آینده با شدت بیشتری اجرایی و عملیاتی خواهد شد.



بی نیاز گفت: بر این اساس مدیران ادارات و دستگاه‌های اجرایی باید با دورکاری کارمندانی که می‌توانند در منزل به کار و خدمت بپردازند، موافقت کنند.

وی اظهار داشت: همچنین لازم است در دستگاه‌های اجرایی نکات بهداشتی لازم رعایت شده و تمهیداتی اندیشیده شود که بدون تجمع، به ارباب رجوع پاسخ داده شود.

رئیس کمیته اطلاع رسانی عمومی ستاد مدیریت کرونای استان قزوین گفت: یکی از دیگر از مصوبات بستن درب همه بقاع متبرکه (امامزاده‌ها) و آرامستان های استان در پنجشنبه آخر سال و لحظه سال تحویل بود.



بی نیاز اظهار داشت: این تصمیم با هدف حفظ سلامت شهروندان و جلوگیری از شیوع کرونا اتخاذ شده است.

وی بیان کرد: در این نشست مصوب شد با نظارت بخشداران و دهیاران، شهروندانی که در نوروز به روستاها و زادگاه های خود سفر می‌کنند، غربالگری سلامت شوند تا از انتقال ویروس کرونا به روستاها پیشگیری شود.

بی نیاز گفت: همچنین مصوب شد از ظرفیت خیران بخش سلامت برای مقابله و پیشگیری از کرونا بیش از پیش استفاده شود و شماره حساب کمک‌های مردمی دانشگاه علوم پزشکی (۳۷۱۶۸۵۹۹) در رسانه‌ها برای دریافت کمک‌های مردم معرفی و اطلاع رسانی شود.

وی افزود: همچنین از ظرفیت اتاق اصناف و کسبه خوشنام برای بستن موقت واحدهای صنفی و مغازه‌ها استفاده خواهد شد تا در حد امکان از به کارگیری قوه قهریه و اجبار برای تعطیلی برخی واحدهای صنفی که خطر ابتلاء و انتقال ویروس در آنها بالاست، جلوگیری شود.

بی نیاز اظهار داشت: در این نشست از اقدام خود جوش طلافروشان قزوین در بستن واحدهای خود قدردانی و مصوب شد یک تیم ارزیاب عملکرد دستگاه‌ها در اجرای مصوبات ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا را بررسی کرده و مدیران دستگاه‌های موفق تشویق شده و مدیران دستگاه‌های کم کار نیز تذکر گرفته و توبیخ شوند.

وی یادآور شد: به گفته کارشناسان همچنان بهترین راهکار جلوگیری از انتقال و شیوع کرونا در خانه ماندن است لذا از شهروندان درخواست می‌شود فقط در مواقع ضروری و با رعایت بهداشت به مدت کوتاهی از منزل خارج شده و سپس به خانه بازگردند تا بتوان این بیماری را کنترل کرد.
 

کد مطلب 4875306

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