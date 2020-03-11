سید حسین بی نیاز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تصمیمات جدید سیزدهمین نشست ستاد پیشگیری از کرونا در استان اظهار داشت: در این نشست که به ریاست استاندار قزوین برگزار شد ضمن بررسی آخر ین وضعیت ابتلاء به این بیماری تصمیماتی برای اجرا اتخاذ شد.

وی بیان کرد: پس از بازگشت ساعات اداری به روال گذشته انتقاداتی مطرح شد لذا با اصلاحاتی این وضعیت نیز تثبیت شد تا شهروندان با خیال آسوده‌تری از خدمات دولتی برخوردار شوند.

بی نیاز افزود: بر این اساس در هر روز از هفته ۵۰ درصد پرسنل و کارمندان هر دستگاه در محل کار حضور می‌یابند و مقرر شد شهروندان نیز به جز موارد ضروری به ادارات مراجعه نکنند و در صورت وجود خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها، بدون مراجعه به ادارات از خدمات آنها بهره مند شوند.



وی اظهار داشت: اجرای دورکاری کارمندان در دستگاه‌هایی که امکان این نوع فعالیت وجود دارد نیز از هفته آینده با شدت بیشتری اجرایی و عملیاتی خواهد شد.





بی نیاز گفت: بر این اساس مدیران ادارات و دستگاه‌های اجرایی باید با دورکاری کارمندانی که می‌توانند در منزل به کار و خدمت بپردازند، موافقت کنند.



وی اظهار داشت: همچنین لازم است در دستگاه‌های اجرایی نکات بهداشتی لازم رعایت شده و تمهیداتی اندیشیده شود که بدون تجمع، به ارباب رجوع پاسخ داده شود.



رئیس کمیته اطلاع رسانی عمومی ستاد مدیریت کرونای استان قزوین گفت: یکی از دیگر از مصوبات بستن درب همه بقاع متبرکه (امامزاده‌ها) و آرامستان های استان در پنجشنبه آخر سال و لحظه سال تحویل بود.





بی نیاز اظهار داشت: این تصمیم با هدف حفظ سلامت شهروندان و جلوگیری از شیوع کرونا اتخاذ شده است.



وی بیان کرد: در این نشست مصوب شد با نظارت بخشداران و دهیاران، شهروندانی که در نوروز به روستاها و زادگاه های خود سفر می‌کنند، غربالگری سلامت شوند تا از انتقال ویروس کرونا به روستاها پیشگیری شود.



بی نیاز گفت: همچنین مصوب شد از ظرفیت خیران بخش سلامت برای مقابله و پیشگیری از کرونا بیش از پیش استفاده شود و شماره حساب کمک‌های مردمی دانشگاه علوم پزشکی (۳۷۱۶۸۵۹۹) در رسانه‌ها برای دریافت کمک‌های مردم معرفی و اطلاع رسانی شود.



وی افزود: همچنین از ظرفیت اتاق اصناف و کسبه خوشنام برای بستن موقت واحدهای صنفی و مغازه‌ها استفاده خواهد شد تا در حد امکان از به کارگیری قوه قهریه و اجبار برای تعطیلی برخی واحدهای صنفی که خطر ابتلاء و انتقال ویروس در آنها بالاست، جلوگیری شود.



بی نیاز اظهار داشت: در این نشست از اقدام خود جوش طلافروشان قزوین در بستن واحدهای خود قدردانی و مصوب شد یک تیم ارزیاب عملکرد دستگاه‌ها در اجرای مصوبات ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا را بررسی کرده و مدیران دستگاه‌های موفق تشویق شده و مدیران دستگاه‌های کم کار نیز تذکر گرفته و توبیخ شوند.



وی یادآور شد: به گفته کارشناسان همچنان بهترین راهکار جلوگیری از انتقال و شیوع کرونا در خانه ماندن است لذا از شهروندان درخواست می‌شود فقط در مواقع ضروری و با رعایت بهداشت به مدت کوتاهی از منزل خارج شده و سپس به خانه بازگردند تا بتوان این بیماری را کنترل کرد.

