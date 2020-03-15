کود زیستی ارگانیک تولید شد/ سرعت بالای جوانه زنی و ریشه زایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری،با رشد علم و فناوری در حوزه‌های مختلف، علوم کشاورزی نیز پیشرفت‌های بسیاری داشته است. یکی از این فناوری‌ها کودهای زیستی است، کودهایی که در عین بی‌خطر بودن برای استفاده کنندگان، باعث افزایش سرعت رشد گیاهان نیز می‌شود.

یک شرکت دانش‌بنیان در کشور توانسته است به دانش تولید کود زیستی ارگانیک دست پیدا کند که می‌تواند باعث سرعت و افزایش جوانه زنی، ریشه زایی و گل‌دهی گیاهان شود.

مهدی مشتاقی نیکو مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان درباره نوع فعالیت و تولیدات این شرکت گفت: محصول دانش‌بنیان این شرکت یک کود زیستی که حاوی مقادیر مشخصی از میکروارگانیسم است.

این فعال فناور ادامه داد: این کود با تولید انواع آنزیم ها، اسیدهای آلی، آمینواسیدهای ضروری، انواع هورمون‌ها و محرک‌های رشد، ویتامین‌ها، مواد پیش نیاز ساخت پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها و غیره موجب تسریع و افزایش جوانه‌زنی، ریشه‌زایی و گل‌دهی گیاهان می‌شود.

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان از دیگر ویژگی‌های این محصول بیان کرد: این کود باعث تقویت حاصلخیزی و افزایش جمعیت زنده خاک می‌شود همچنین این محصول در بهبود ساختار و کاهش فرسایش خاک بسیار موثر است.

وی به موضوع صادرات نیز اشاره کرد و توضیح داد: این شرکت در چندین نمایشگاه داخلی و بین‌المللی شرکت کرده است و در حال حاضر مراحل کار برندینگ را انجام می‌دهد که امیدواریم با کارهای صورت گرفته بتوانیم هر چه زودتر محصول این شرکت را به دیگر کشورها صادر کنیم.

مشتاقی نیکو بیان کرد: در گذشته نمونه مشابه این محصول از کشورهای استرالیا و هند وارد کشور می‌شد که خوشبختانه درحال حاضر این واردات قطع شده است.

این فعال فناور درباره کیفیت محصول تولید شده این شرکت گفت: محصول تولید شده این شرکت به لحاظ کیفیت توان رقابت با محصول خارجی را دارد در عین حال از نظر قیمت نیز حدود یک دهم نمونه مشابه خارجی آن است.

وی افزود: کودهای زیستی حدود ۵ درصد از مصرف کودهای کشور را دارد و متاسفانه بسیاری از کشاورزان هنوز آشنایی کافی با این‌گونه کودها را ندارند.

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان درباره میزان اشتغال‌زایی صورت گرفته در این شرکت گفت: در این مجموعه برای ۱۲ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد شده است.