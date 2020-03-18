«مدیران تولید»متقاضی گفتگو با مدیران سینمایی/دلیل نامهربانی چیست؟

محمدرضا منصوری رئیس انجمن مدیران تولید سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه متأسفانه صنف انجمن مدیران تولید چه به لحاظ اخلاقی و چه به لحاظ حرفه‌ای از مجموعه بالادستی خود در سازمان سینمایی گله‌مند است، گفت: در سال ۹۸ مدیران سینمایی با اعضای صنف مدیران تولید بسیار نامهربان بودند و به جای اینکه کنار ما باشند روبروی ما قرار گرفتند.

وی با تاکید براینکه ترجیح می‌دهند برای حل این مشکلات با مدیران گفتگو کنند، بیان کرد: به عنوان رئیس صنف مدیران تولید، نسبت به برخی از برخوردها با مدیران تولید طی سال گذشته، گله‌مند هستم و می‌خواهم مسائل و مشکلاتمان را از طریق گفتگو با مسئولان سازمان سینمایی حل کنیم. یکی از گله‌های ما این بود که چرا جشنواره فیلم فجر، اجازه شرکت مدیران تولید در نشست‌های خبری جشنواره را نداده و چرا سیمرغ مدیران تولید در بخش تجلی اراده ملی حذف شد که البته روابط عمومی جوابی را در پاسخ به این اعتراض ما منتشر کرد.

رئیس انجمن مدیران تولید سینما توضیح داد: مشکل ما این است که با هم گفتگو نمی‌کنیم. پاسخی که روابط عمومی جشنواره فیلم فجر به ما داد، بعد از یکماه به دست صنف رسید، اینکه چرا یک دفعه بدون هیچ تحلیل و پاسخی چنین رفتاری با یک صنف می‌شود، باید مورد بررسی قرار گیرد. این پاسخ ندادن‌ها و شفاف‌سازی نکردن‌ها بین صنف و مدیران دولتی فاصله می‌اندازد. در صورتی که می‌توانستیم در این زمینه‌ها گفتگو کرده و به یک راه حل مناسب برسیم.

وی تاکید کرد: مساله اعطای درجه هنری نیز خود مشکل دیگری بود؛ چرا دوستانی که تا امروز کار مدیر تولیدی نکرده‌اند باید به عنوان مدیر تولید درجه هنری بگیرند؟ این تنها یک مساله صنفی صرف نیست، بحث سر این است که چرا افرادی را انتخاب کرده‌اند که حتی تجربه مدیریت تولید نداشته‌اند پس چگونه به عنوان مدیرتولید انتخاب و درجه هنری هم گرفتند؟

منصوری در پایان گفت: مجموعه این مسائل، سال ۹۸ را تبدیل به سالی کرد که صنف ما ارتباط خوبی را با سازمان سینمایی نداشت و بی شک در سال ۹۹ به دنبال آن هستیم که مشکلات خود را از طریق گفتگو حل کنیم. در همین راستا با مسئولان سینمایی کشور درخواست گفتگو داریم تا بتوانیم با یکدیگر درباره این مسائل صحبت کرده و به نتیجه درست برسیم.