بیش از ۱۴۰۰ گروه جهادی در خوزستان فعالیت می کنند

حسن شاهوارپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین اقدامات سپاه ولی‌عصر (عج) خوزستان اظهار کرد: در خصوص مقابله با ویروس کرونا سپاه خوزستان فعالیت‌هایی را در راستا انجام داد از جمله این اقدامات کمک به مردم، یاری‌رساندن به کادر بهداشت و درمان استان و همه امکانات و نیروی‌های خود را وارد این عرصه کرد تا که بتواند این ویروس را نابود و سلامتی، آسایش و آرامش را به مردم برگردانیم.

وی افزود: «پیشگیری» و «قطع ارتباط و زنجیره انتقال آن» یکی از بخش‌های مهم این بیماری به شمار می‌رود که همواره مورد تأکید کادر بهداشت و درمان است.

فرمانده سپاه استان خوزستان به ضدعفونی کردن معابر توسط نیروهای سپاه اشاره کرد و افزود: در راستای تهیه ملزومات مورد نیاز برای پیشگیری، کارگاه تولید مواد ضدعفونی‌کننده توسط نیروهای ما و بسته‌بندی آن است که بین مردم با اولویت مناطق محروم توزیع می‌شود.

شاهوار پور انجام شده فعالیت کارگاه‌های اقتصاد مقاومتی و کارگاه‌هایی که تولید لباس بسیج را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد و گفت: ساخت ماسک و همچنین لباس مورد نیاز پرستاران و پزشکان در بیش از ۴۰ کارگاه انجام می‌شود.

وی گفت: هم‌اکنون بیش از هزار و ۴۰۰ گروه جهادی در سراسر استان اقدام به ضدعفونی کردن معابر به ویژه در نقاط تجمعی می‌کنند.

فرمانده سپاه خوزستان با بیان اینکه غربالگری یکی از کارهایی است که وزارت بهداشت بسیار به آن تأکید دارد، تصریح کرد: در این راستا گروه‌هایی را برای کمک به خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی در سراسر استان اعزام کردیم که روزانه با مردم ارتباط می‌گیرند و هم‌اکنون حدود ۳ میلیون جمعیت استان در غربالگری شرکت کرده‌اند.

شاهوار پور با عنوان اینکه همه مردم باید در این طرح غربالگری شرکت کنند، عنوان کرد: در گذشته تجربه موفقی در ریشه‌کن شدن بیماری فلج اطفال داشتیم و امید می‌رود این بیماری را نیز با کمک مردم ریشه‌کن کنیم.