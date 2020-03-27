همه مردم در یک ساعت حالت تضرع، توبه و توسّل پیدا کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله العظمی حسین نوری همدانی به مناسبت حلول ماه شعبان المعظم و رهایی از ویروس منحوس کرونا به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم؛
فرارسیدن ماه شعبان که ماه حضرت پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم بوده و مشتمل بر موالید پر برکت مخصوصاً خجسته میلاد مولا و سرور ما حضرت بقیة الله صاحب العصر و الزمان علیه السلام میباشد را بر عموم ملت شریف و همیشه در صحنه ایران اسلامی تبریک عرض مینمایم.
همچنین با تشکر از همه خدمتگذاران عرصه سلامت، کادرهای پزشکی و درمانی و نیروهایی مسلح که با اخلاص و ایثار متحمل زحمات فراوانی میشوند، با توجه به اعمال، مضمون دعاها و مناجاتهای این ماه شریف و نیز شیوع بیماری «کرونا» مطالبی را به مردم عزیز که از لحاظ تعهد اسلامی و محبت خاندان عصمت علیهمالسلام ممتاز میباشند متذکر میشوم که این مطالب برگرفته از آیات قرآنی و فرهنگ اهلبیت عصمت علیهم السلام است:
۱. با در نظر گرفتن فرهنگ اسلامی معمولاً بلا و مشکلاتی که در زندگی انسانها پدید میآید نتیجه معصیتهای انسانها است و احیاناً امتحان پروردگار را نیز در بر دارد که حضرت امیرالمؤمنین علیهالسلام فرمودند بلا و کاهش نعمتهایی که در زندگی انسانها پدید میآید در نتیجه ارتکاب گناه است و بعد از آن این آیه را تلاوت میکنند «وَمَا أَصَابَکُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ …» (آیه ۳۰ سوره شوری) (سفینة البحار، ج ۳، ص ۲۱۸)
۲. و همچنین در جایی دیگر میفرمایند اگر مردم از گناهان خود توبه کنند و به جانب خداوند که پناهگاه عالم هستی است برگردند، خداوند ارحم الراحمین و توبه پذیر، از گناهان آنها میگذرد و مجدداً آنها را مشمول نعمتهای خود قرار میدهد.
حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه ۱۴۳ میفرمایند:
«اِنَّ اللّهَ یَبْتَلی عِبادَهُ عِنْدَ الاَعْمالِ السَّیِّئَةِ بِنَقْصِ الثَّمَراتِ وَ حَبْسِ الْبَرَکاتِ، وَ اِغْلاقِ خَزائِنِ الْخَیْراتِ، لِیَتُوبَ تائِبٌ، وَ یُقْلِعَ مُقْلِعٌ، وَ یَتَذَکَّرَ مُتَذَکِّرٌ» خداوند بندگان خود را در نتیجه ارتکاب معصیتها به نقصان و کاهش محصولات و میوهها و بستن راه برکات مبتلا میکند تا اینکه توبه کنند و متذکّر خداوند شوند.
بنابراین تذکر و پیشنهاد ما این است مردم مؤمن و متعهد اگر اجتماع فکری و روحی - نه اجتماع مکانی- داشته باشند چون خدا دعا در حال اجتماع را دوست میدارد و به اجتماع عنایت دارد، در یک روز و یک ساعت همگی در جای خود حالت تضرع و توبه و توسّل پیدا کنند انشا الله خداوند این بلا را از جامعه بشری رفع میکند.
ضمناً برای اینکه توجه بیشتر به عظمت فرهنگ اهلبیت عصمت علیهم السلام داشته باشیم به این حدیث که از پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم که حاوی هشدار به بشریت است و در ۱۴ قرن پیش گفته شده است توجه کنید: اسامه از پیغمبر اسلام صلّی الله علیه و آله و سلّم نقل میکند که حضرتش فرمودند در هر نقطهای که شنیده شد مرض «وبا» در آن بوجود آمده است هرگز به آن نقطه وارد نشوید و کسی هم از آن نقطه خارج نشود.
ابن ابی الحدید نیز در جلد ۱۲ شرح نهج البلاغه صفحه ۷۸ این روایت را از پیغمبر اسلام صلّی الله علیه و آله و سلّم نقل کرده است.
در پایان برای همه ملت عزیز و شریف ایران از خداوند باری تعالی طلب عافیت و صحت مسئلت مینمایم.
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