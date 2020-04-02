۸۱ هزار ماسک در چهارمحال و بختیاری تولید شد

حجت‌الاسلام علی پور حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: هم‌زمان با شیوع ویروس کرونا و به‌تبع آلوده شدن استان چهارمحال و بختیاری، ستاد مردمی سنگر سلامت استان برای حمایت از مردم و کمک به مسئله پزشکی و بهداشتی کشور، فعالیت خود را آغاز کرد.

حجت‌الاسلام پور حسینی افزود: در قدم اول کارگاه تولید ماسک در شهرستان شهرکرد با ۲۰ الی ۲۵ نفر نیرو در زمینه تولید ماسک راه اندازی شد.

وی بیان کرد: ۱۵ نفر نیز در زمینه بسته‌بندی ماسک‌های تولیدی فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: این کارگاه از ۱۸ اسفند و هم‌زمان با ولادت امام علی (ع) شروع به کارکرد و تا به امروز ۳۱ هزار ماسک توسط این کارگاه تولیدشده است.

مسئول ستادمردمی سنگر سلامت استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: کارگاه‌های تولید ماسک در ۱۶ شهر چهارمحال و بختیاری فعال شده است و در این ۱۶ شهر ۲۲ کارگاه دوخت ماسک راه‌اندازی کرده‌ایم که روزانهپنج هزار ماسک تولید می‌کنند.

وی بیان کرد: همه زحمت‌ها و تلاش‌ها به‌صورت صد در صد مردمی بوده است و نیروهای تلاشگر در این عرصه بحث توزیع رایگان ماسک بین مردم استان است.

حجت‌الاسلام پور حسینی ادامه داد: برای توزیع این ماسک‌ها از روش‌هایی مانند توزیع توسط روحانیون مستقر در محلات و امامان محله، توزیع درب منازل، توزیع توسط پایگاه‌های بسیج و نیروهای بسیجی، توزیع در مراکز بهداشتی و در مکان‌های عمومی استفاده کردیم.

مسئول ستادمردمی سنگر سلامت استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های ستاد مردمی سنگر سلامت، توزیع رایگان ماسک در سرتاسر استان است، گفت: در قدم اول توانستیم شش هزار ماسک در شهرک منظریه شهرکرد و یک هزار و ۵۰۰ ماسک در محله ۳۲ شهرکرد با همکاری روحانیون مستقر که به‌عنوان امام محله در محلات و مساجد مشغول به فعالیت هستند و نیروهای جهادی و بسیجی توزیع کنیم.