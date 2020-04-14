آبگرفتگی معابر ۸شهرستان خراسان جنوبی/نجات ۳۱۱گرفتار در سیلاب

ابوالحسن میرجلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته با همت و تلاش ۱۰۹ تیم امدادی و عملیاتی در خراسان‌جنوبی به تعداد ۳۱۱ نفر گرفتار در سیلاب امدادرسانی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: همچنین ۱۸ خودرو گرفتار، از سیلاب رهاسازی و سرنشینان آن نیز سالم به مکان امن منتقل شدند.

میرجلیلی ادامه‌داد: همچنین در هشت شهرستان خراسان‌جنوبی مشکل آب‌گرفتگی معابر و خیابان‌ها را داشتیم که با همت و تلاش تیم‌های امدادی و عملیاتی این مسئله نیز مرتفع شد.

وی یادآور شد: بسیاری از واحدهای مسکونی روستایی خراسان‌جنوبی نیز دچار آب‌گرفتگی و خسارت شدند که میزان دقیق خسارت وارده بر این واحدهای مسکونی پس از پایان موج بارندگی و جمع بندی مجموع خسارت‌ها به اطلاع رسانه‌های استان خواهد رسید.