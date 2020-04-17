روند کند رایگان سازی اینترنت آموزش مجازی/ اجرای ناقص یک ابلاغیه

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شیوع کرونا در کشور با حذف آموزش حضوری، عملاً آموزش در دانشگاهها بر بستر مجازی قرار گرفت؛ اقدامی از سر اجبار که دانشجویان را با مشکل هزینه بر بودن این مدل از آموزش و دانشگاهها را با چالش جدیدی برای فراهم کردن بستر آن رو به رو کرد.
در ادامه این روند دانشجویان خواستار رایگان شدن حجم اینترنت مصرفی کلاسهای مجازی شدند و وزارت ارتباطات چندی بعد در همین زمینه وعدههایی را در راستای رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی داد که البته محقق نشد.
عدم تحقق وعدههای وزارت ارتباطات و خواسته دانشجویان برای تسریع در عملیاتی شدن این اقدام تا جایی پیش رفت که منجر به نامه نگاری وزیر علوم با وزیر ارتباطات شد.
وزیر علوم در نامهای که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرد؛ خطاب به وزیر ارتباطات گفته است: بررسیهای میدانی از دانشگاهها نشان میدهد ابلاغیه کاهش تعرفه اینترنت به اپراتورهای ارائه دهنده خدمات پهنای باند هنوز جنبه عملیاتی نیافته است.
غلامی در این نامه از جهرمی خواسته بود با توجه به محدودیت زمانی موجود اقدام لازم در این خصوص صورت گیرد و تفاهم نامه تکمیلی برای هم افزایی در این راستا با وزارت عتف تنظیم شود.
به فاصله یک روز وزارت ارتباطات نسبت به این نامه واکنش نشان داد و معاون این وزارتخانه خبر از رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی و ابلاغ آن به همه اپراتورها خبر داد. این در حالی است که شواهد و بررسیهای خبرنگار مهر از دانشگاهها و دانشجویان حاکی از آن است که این اقدام به طور کامل تحقق نیافته است. چرا که بعد از گذشت ۸ روز از وعده معاون جهرمی، یا هزینه اینترنت سامانههای مجازی رایگان نشده و یا صرفاً برخی اپراتورها اقدام به عملیاتی کردن این موضوع کردهاند.
در اثبات این موضوع میتوان به اظهارات مسئول کارگروه آموزشهای الکترونیکی وزارت علوم اشاره کرد. او به خبرنگار مهر گفت تنها یک اپراتور رسماً رایگان شدن اینترنت را اعلام کرده است. این مقام مسئول وزارت علوم از اپراتورها خواسته اگر اقدام به رایگان سامانههای مجازی کردهاند، آن را هرچه سریعتر به دانشگاهها اعلام کنند تا تکلیف خود را بدانند.
در همین رابطه از برخی دانشگاهها و دانشجویان جویا شدیم که وضعیت رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی آنها از لحاظ اتصال و پوشش تمامی اپراتورها در چه وضعیتی قرار دارد.
آنطور که سخنگوی دانشگاه آزاد میگوید این دانشگاه با وزارت ارتباطات در راستای رایگان شدن اینترنت مکاتباتی داشته ولی تاکنون پاسخی دریافت نکردهاند.
براساس پیگیریهایی که از دانشجویان دانشگاه شریف داشتیم، چند اپراتور، ترافیک مصرفی را برای سه سامانه آموزشی این دانشگاه رایگان کردهاند اما هنوز چند اپراتور مهم و پرمصرف اقدامی نکردهاند.
در دانشگاه علم و صنعت، خواجه نصیرالدین طوسی و شهید بهشتی نیز وضعیت به همین صورت است و تعرفه اینترنت استفاده از وبسایت های آموزش الکترونیک دانشگاه فقط توسط چند اپراتور انجام گرفته است.
یکی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر نیز به خبرنگار مهر میگوید برای استفاده از کلاسهای آموزش مجازی از اینترنت همراه استفاده میکند اما تاکنون رایگان نشده است. به گفته او برای سایر دوستان او که از اینترنتهای خانگی استفاده میکنند نیز این روند به طور کامل عملیاتی نشده است.
در دانشگاه تربیت مدرس نیز بر اساس اعلام دبیر کارگروه آموزشهای الکترونیکی دانشگاه تنها دو اپراتور دسترسی مشترکین خود را به آموزشهای مجازی رایگان کردهاند. همینطور تاکید شده که ارائه این خدمات تنها تا اردیبهشت ۹۹ اجرایی میشود.
دبیر شورای صنفی دانشگاه تبریز نیز میگوید هیچیک از اپراتورها نسبت به رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی اقدامی نکردهاند. او به خبرنگار مهر گفت: با مسئول فنی دانشگاه به صورت مستمر در ارتباط هستم و هنوز این موضوع برای دانشگاه ما اجرایی نشده است و دانشجویان همچنان هزینه زیادی را برای حضور در این کلاسها میپردازند.
بنابر این، با استناد به اظهارات و گفتههای دانشجویان، بسیاری از آنها همچنان با مشکل هزینه اینترنت مواجه هستند و این نشان میدهد همه اپراتورها به ابلاغیه وزارت ارتباطات عمل نکردهاند؛ این در حالی است که روز گذشته ستار هاشمی معاون وزیر ارتباطات در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: اقدامات لازم برای ارائه ترافیک رایگان در بستر شبکه ملی اطلاعات به جامعه دانشگاهی و اساتید و دانشجویان عملیاتی شد.
او همچنین گفته است در راستای گسترش تعاملات با مراکز دانشگاهی و ایفای نقش مدنی خود، باز هم داوطلبانه و با مشارکت سازمان نظام صنفی رایانهای، همکاری با مراکز آموزشی کشور را بمنظور شناسایی مشکلات سامانهها و استانداردسازی آنها، پیگیری میکنیم.
از سوی دیگر خبرگزاری مهر، یک نظر سنجی را در کانال تلگرام خود قرار داده و از دانشجویان و اساتید درباره مشکلات آموزش مجازی سوالاتی پرسیده است. بر همین اساس، تاکنون ۴۰ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی، سرعت و کیفیت اینترنت را پایین میدانند، ۲۷ درصد گفتهاند هزینه اینترنت بالاست، همچنین ۲۶ درصد بر این باورند که محتوای ارائه شده توسط اساتید و دانشگاه، مناسب نیست و ۷ درصد نیز گفتهاند که مشکلی در آموزش مجازی ندارند.
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