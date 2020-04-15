پلمب ۵۲ واحد غیربهداشتی در آذربایجان شرقی طی سال ۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین بهداد امروز در تبریز اظهار داشت: طی بازدیدهای مستمری که اکیپهای نظارتی ادارهکل دامپزشکی استان از واحدهای تولیدی و عرضه فرآوردههای خام دامی در تمام شهرستانهای استان انجام میدهند، در طول سال ۱۳۹۸ در مجموع ۳۴۹ پرونده از تخلفات بهداشتی مراکز تولید و عرضه توسط واحد حقوقی تنظیم و به مراجع قضائی ارجاع داده شده است که این تعداد نسبت بهمدت مشابه سال قبل افزایش ۳۶ درصدی داشته است.
وی در ادامه بر اهمیت گزارشهای مردمی در زمینه تخلفات بهداشتی تاکید کرد و افزود: در راستای مبارزه با عرضه غیربهداشتی و غیرمجاز فرآوردههای خام دامی و برخورد قانونی با متخلفان بهداشتی گزارشهای مردمی و همکاری شهروندان بسیار به ما کمک کرده است، از این رو آگاهی و همکاری مردم با دستگاههای متولی امر بهداشت میتواند موجب ارتقا بیش از پیش سلامت عمومی جامعه شود.
بهداد یادآور شد: مسؤولان ارشد استانی، نیروهای انتظامی و دستگاه قضائی و همچنین دادستانهای هر شهرستان حمایتها و همکاریهای لازم را با مجموعه دامپزشکی انجام میدهند تا رسیدگی به پروندههای تخلفهای بهداشتی تسریع شود و برخورد قاطعی با برهمزنندگان امنیت بهداشتی و غذایی مردم شریف استان صورت پذیرد که جای قدردانی دارد.
مدیرکل دامپزشکی استان بر تداوم نظارتهای بهداشتی در تمام ایام سال و در هر شرایطی تاکید و تصریح کرد: متخلفان بهداشتی بدانند که در راستای اجرای قانون و بازرسان این اداره بدون هیچ اغماضی با کوچکترین تخلف بهداشتی که سلامت مردم استان را به مخاطره بیاندازد، برخورد خواهند کرد و مردم استان نیز میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی مراتب را با شماره تماس ۱۵۱۲ و یا سامانه پیامکی ۵۰۰۰۴۰۰۷۷۹۹ ادارهکل دامپزشکی استان آذربایجانشرقی در میان بگذارند تا رسیدگی به آن در اسرع وقت انجام شود.
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