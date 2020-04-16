به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله مهدی خانی در دیدار با منتخب مردم در مجلس یازدهم که عصر پنجشنبه در محل مدیریت بحران استان برگزار شد، اظهار کرد: در جهان ۴۳ نوع حادثه و در ایران ۳۳ نوع حادثه داریم که جان انسان‌ها را تهدید می‌کند که با اقدامات پیشگیرانه باید برای مقابله با آن آماده باشیم.

مهدی خانی تصریح کرد: در استان قزوین تا سال گذشته با ۲۵ نوع حادثه و امسال با اضافه شدن ویروس کرونا در معرض تهدید ۲۶ حادثه غیرمترقبه هستیم که بیشترین آسیب پذیری ما از زلزله، سیل، خشکسالی، سرمازدگی، حریق، کولاک و رانش زمین است.

وی گفت: در سال ۴۱ زلزله بزرگی در بویین زهرا، سال ۸۱ در شهر آوج رخ داد و چهار سال متوالی است که با سرمازدگی مواجهیم که در سال ۹۷ از این حادثه بیش از یک‌هزار و ۸۸۱ میلیارد تومان و سال قبل هم یک‌هزار و ۹۹۱ میلیارد تومان خسارت سرمازدگی داشتیم.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین تصریح کرد: با توجه به تجارب گذشته و خسارت‌هایی که از سرمازدگی دیدیم اقدامات پیشگیرانه را در اولویت قرار دادیم و توانستیم با برنامه ریزی منطقی خسارت‌های سرمازدگی را به حداقل برسانیم.

مهدی خانی یادآور شد: امسال با وجود اینکه بارش‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته اما توانستیم سیلاب‌ها و سرمازدگی را کنترل کنیم و خسارت سرمازدگی به ۲۵۹ میلیارد تومان و خسارت سیل به ۱۱۵ میلیون تومان کاهش یافت که بیانگر موفق بودن فعالیت‌ها است.

وی اضافه کرد: در سال گذشته ۱۷ شهر استان در سیل درگیر بودند و میانگین بارندگی ۶۸ میلیمتر بود و شاهد تخریب ۸۲۰ واحد مسکونی، بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد بودیم و ابنیه و زیرساخت‌ها نیز ۲۴۰ میلیارد تومان خسارت دید که آسیب بخش کشاورزی ۱۱۴ میلیارد تومان بود.

مهدی خانی اظهار داشت: در استان ۱۵۷ رشته رودخانه به طول ۲۷۵۰ کیلومتر داریم که ۴۱ رودخانه از داخل شهرها عبور می‌کند که یک تهدید بالقوه است.

وی گفت: با تشکیل اکیپ‌های نظارت و بازرسی توسط شرکت آب منطقه‌ای ۴۲۰ مورد رفع تصرف از تجاوز به حریم رودخانه‌ها صورت گرفته و ۲۲۴ کانون بحران هم شناسایی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین بیان کرد: با پیگیری‌های انجام شده و اقدامات پیشگیرانه تمامی ۴۱ رودخانه‌ای که از داخل ۲۰ شهر عبور می‌کند در زمان مقرر توسط شهرداری‌ها و رودخانه‌های خارج از محدوده شهرها توسط شرکت آب منطقه‌ای لایروبی شد که این کار شهرها را از سیلاب نجات داد.

وی اضافه کرد: امسال در مدت ۴۰ ساعت شاهد ۹۱ میلیمتر بارش بودیم که خسارت به بخش کشاورزی به حداقل ممکن یعنی ۱۱۵ میلیون تومان رسید که بسیار ناچیز است و نشان می‌دهد اگر درست اقدام شود می‌توان از خسارت در حوادث پیشگیری کرد.

مهدی خانی یادآور شد: در منطقه الموت نگران رانش زمین هستیم و باید نسبت به مقاوم سازی روستاها اقدام کرد تا آسیب‌ها کاهش یابد.

وی در خصوص تهدید رانش زمین، وجود گسل‌های شمال قزوین، فرونشست زمین، صنایع پر خطر فعال در شهر صنعتی البرز، مشکلات ریزگردها و اقدامات انجام شده در این زمینه هم گزارشی ارائه کرد.

مهدی خانی از منتخب مردم قزوین در مجلس خواست برای اختصاص اعتبارات مستقل به مدیریت‌های بحران در شرایط عادی در مجلس پیگیری لازم را انجام دهد.