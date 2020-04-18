سردار تیمور حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا محدودیتی برای بعد از فروردین و برداشته شدن محدودیتهای ترددی کرونایی از سوی پلیس راه در محورها اعمال میشود یا خیر، اظهار داشت: وقتی هیچ محدودیتی وجود ندارد، یعنی هر کسی میتواند هر جایی برود و اینکه انتظار داشته باشیم افراد از سفر اجتناب کنند، امری دور از ذهن است.
وی افزود: در برخی از محورها از هفته گذشته ترافیک سنگینی را مشاهده کردهایم که این محورها بیشتر منتهی به کلانشهرها بودهاند.
رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت: محورهایی مانند تهران-کرج، پردیس و تهران- ساوه از هفته گذشته ترافیک سنگین بی سابقهای در مقایسه با هفتههای گذشته را تجربه کردهاند.
به گفته حسینی، ترافیک محورهای منتهی به کلانشهرها علی الخصوص تهران با توجه به برداشته شدن محدودیتهای ترددی و آزاد شدن سفر، کم کم سنگینتر هم میشود.
وی در پایان گفت: توقع داشتیم این محدودیتها همچنان ادامه پیدا کند تا به یک شرایط مطلوب از بیماری در کشور برسیم، چرا که پیش بینی سفرها و بازگشت ترافیک و عبور و مرور در جادهها در روزهای تعطیل دور از ذهن نیست.
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