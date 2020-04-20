امسال ۴ پروژه شاخص بخش گردشگری استان همدان با جدیت پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی بررسی طرحهای جهش تولید در استان همدان گفت: با توجه به نامگذاری سال ۹۹ با عنوان سال «جهش تولید» و تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت تدبیر و امید، مبنا بر این است که تحولات مهمی در زمینه تولید در استان همدان رقم بخورد.
وی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری پروژههایی را در بخشهای مختلف استان همدان به عنوان پروژههای جهش تولید تعریف کردیم که در سال جدید باید پیشرفت قابل توجه و اثرگذاری داشته باشند.
شاهرخی تاکید کرد: برای عملیاتی کردن پروژههای جهش تولید، جلسات جداگانهای برای هر پروژه تشکیل خواهد شد.
استاندار همدان با یادآوری اینکه موضوع جلسه امروز، حوزه گردشگری بود که از اولویتهای استان است، گفت: تاکنون ۴ پروژه مهم در این حوزه که ماهیت استانی دارند در دستور کار قرار گرفته است.
وی پروژه ۲۴۰ هکتاری سد اکباتان، پروژه بینالمللی ۲۳۰ هکتاری علیصدر، پروژه ۲۴۰ هکتاری باغ میوه همدان و همچنین پروژه مذهبی یک هکتاری شاهزاده حسین (ع) را ۴ طرح ویژه ذکر شده عنوان کرد.
شاهرخی تاکید کرد: ایجاد زیرساخت مجموعه گردشگری دامنه شمالی از دیگر پروژههای مهمی است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر روی آن مطالعات لازم را انجام داده و در دستور کار قرار گرفته است.
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