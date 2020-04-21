لزوم اعلام تغییرات زمانی و مکانی ورزشکاران به وادا در بحران کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، تعطیلی فراگیر فعالیت‌های ورزشی در ایران همچون دیگر کشورهای کرونا زده ادامه دارد. این بحران فعالیت ستاد مبارزه با دوپینگ در هر یک از کشورها را تحت تاثیر قرار داده به گونه‌ای که هفته هاست برای گرفتن تست از ورزشکاران و آنالیز آن اقدامی نمی‌شود چراکه نه اردویی در جریان است و نه مسابقه‌ای برگزار می‌شود تا افسران مبارزه با دوپینگ، با حضور در محل آنها اقدام به نمونه گیری کنند.

این محدودیتِ اجباریِ ایجاد شده شامل حال ماموران آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) هم می‌شود البته نه در همه حوزه‌های کاری آنها؛ کمااینکه این افراد در شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا هم نمونه گیری از ورزشکاران در خارج از میدان مسابقه و تمرین را در برنامه دارند.

آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) که به عنوان متولی مبارزه با دوپینگ در تمام رشته‌ها و سطوح به حساب می‌آید، سال هاست که بانک اطلاعاتی ورزشکاران با بالاترین اولویت در سطح ملی را با هدف نمونه گیری متمرکز در حین مسابقات و خارج از آن، به عنوان بخشی از برنامه توزیع نمونه گیری خود پایه ریزی کرده است.

وادا طبق اطلاعاتی که از این دسته ورزشکاران دارد، اقدام به نمونه گیری سرزده از ورزشکاران موردنظر خود می‌کند. احسان حدادی پرتابگر دیسک کشورمان از جمله ورزشکاران ایران است که به خاطر قرار داشتن نامش در این فهرست، بارها با حضور یکباره ماموران وادا در محل مسابقه، تمرین و یا حتی محل اقامت و سکونتش مواجه شده است.

بر این اساس، ورزشکاران مورد تاکید وادا در کشورها و رشته‌های مختلف موظف هستند اطلاعات زمانی و مکانی خود را در «Registered Testing Pool - RTP» ثبت کرده و هرگونه تغییر و جابه جایی را هم در اولین فرصت اطلاع رسانی کنند. این مهم در شرایط کرونایی فعلی هم باید مورد توجه ورزشکاران باشد.

رضا سعیدی سخنگوی فدراسیون پزشکی ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: به خاطر تعطیل بودن مسابقات و اردوها، در عمل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران (نادو) نمی‌تواند اقدامی برای نمونه گیری از ورزشکاران داشته باشد اما این مسئله نباید باعث غفلت شود. به خصوص از سوی ورزشکارانی که «وادا» اطلاعات زمانی و مکانی آنها را در اختیار دارد.

وی تاکید کرد: درست است که انسداد مرزهای هوایی از راهکارهایی است که در بسیاری از کشورهای برای مقابله با کرونا اجرا می‌شود اما اینکه ماموران وادا بخواهند ورزشکار کشوری را در همین شرایط آنالیز کنند، اصلاً دور از ذهن نیست. آنها به اقدام برای نمونه گیری در شرایط خاص و استثنایی بیشتر از تست دوپینگ در جریان مسابقه و اردو تاکید دارند.

سخنگوی فدراسیون پزشکی ورزش تاکید کرد: علاوه بر این، اطلاع رسانی به موقع از تغییر زمانی و مکانی، مورد تاکید آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ است. ورزشکاران ایرانی که در فهرست ویژه وادا قرار دارند نباید از این مسئله غفلت کنند حتی در این روزها که به خاطر کرونا جابه جایی زیادی نمی‌توانند داشته باشند. با این حال باید در نظر داشته باشند که موظف هستند کوچک‌ترین تغییر در زمان و محل اقامت خود را هم به وادا اطلاع رسانی کنند تا بعدها به خاطر کوتاهی در همین زمینه، بازخواست نشوند.