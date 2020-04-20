رعایت فاصله های اجتماعی از شیوع کرونا جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر دوشنبه در آئین افتتاحیه شبکه آموزش دانش آموزی (شاد)، اظهار داشت: این نوع آموزش، کار جدید و ارزشمندی است و برای روزهای کرونایی نیز مفید است.
وی افزود: آموزش و پرورش نشان داد در بحرانیترین روزها میتوان دانش آموزان را تعلیم داد و مهمتر اینکه در این نوع آموزش ارتباط با خانوادهها نیز برقرار است.
استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: اکنون باید فاصله اجتماعی رعایت شده تا بیماری شیوع نیابد از طرفی خانوادهها نگران فرزندان هستند و آموزش از طریق فضای مجازی کمک میکند تا هم فاصله رعایت شده و هم نگرانیها برطرف شود.
وی بیان کرد: این موارد به رئیس جمهور گزارش داده شده و عجلهای برای بازگشایی مدارس و دانشگاهها نیست تا از نظر بهداشتی مشکلی ایجاد نشود و خوشبختانه بستر آموزش مجازی فراهم است اما طبیعی است که ایراداتی وجود دارد.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کرونا، فرصتهایی در حوزههای کسب و کار بهداشت و درمان و … ایجاد کرد و متوجه بسیاری ایرادات در حوزههای مختلف شدیم و دولت در این دوران متوجه شد که بسیاری بسترها را برای روز مبادا توسعه دهد.
عباسی عنوان کرد: در استان از روزهای نخست مدیران مربوطه ورود خوبی برای مبارزه با کرونا داشتند و تعداد بهبود یافتگان نیز مطلوب است که با همت حوزه بهداشت و درمان، مردم و دیگر متولیان اعم از نیروی انتظامی و بازاریان و با وجود متضرر شدن آنان صورت گرفت.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: عدم رعایت نکات بهداشتی به ویژه در برخی طوایف موجب شد این بیماری در دو تا سه روز اخیر از جانب دو خانواده و یک طایفه و با برگزاری مراسمهای دسته جمعی صورت گرفت که تلفات جانی هم رخ داد و متأسفانه هر چقدر نکات بهداشتی رعایت نشود متضرر خواهیم شد.
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