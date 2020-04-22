پلاسکوی جدید باید پروانه ساخت داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا گلپایگانی در ابتدای نشست خبری مجازی که صبح امروز به مناسبت روز معمار برگزار شد، گفت: در ۸۰ سال گذشته توجه به معماری خوب بیشتر تحت الشعاع سرمایه گذاری قرار گرفته و سیطره کمیت و سرمایه سالاری باعث شده است تا اهمیت فضای خوب برای زندگی کاهش یابد. امروز بسیاری از کسانی که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند با مفاهیم غنی معماری بیگانه هستند، چرا که مجبورند تنها در فضایی زندگی کنند که اصلی مترقی نیست.

او با تاکید بر اینکه باید به سمتی حرکت کرد تا ساختمان‌ها زیباتر شود گفت: ارتباطات ساختمان و ویژگی‌های اقلیمی و فرهنگی باید در معماری ساختمان حفظ شود و به این سمت حرکت کرد.

گلپایگانی با اشاره به شروع جشنواره‌ای برای ترویج معماری خوب گفت: در این جشنواره ساختمان برتر سال که به همه جنبه‌های زیبایی شناسی معماری توجه کرده باشد انتخاب و معمار خوب و معماری خوب معرفی خواهد شد و تلاش می‌کنیم تا برند سازی خوبی از معماری اصولی و خوب را انجام دهیم.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفت: امروزه شاهد هستیم که در معماری شهری جریان‌هایی در قالب مد می‌آید و مثل یک نسیمی عبور می‌کند و ردپایی در سرزمین ما می‌گذارد که ممکن است هیچ پیوندی با ریشه‌های فرهنگی، تاریخی و اقلیمی و نیاز واقعی مردم نداشته باشد و نشان دار کردن و ترویج فضاهای خوب کمک درخوری برای کمک به معماری خواهد بود.

او ادامه داد: شهرها شکل گرفته از محلات هستند و داشتن خانه خوب باعث می‌شود که بتوانیم به محله خوب و در نهایت شهر خوبی برسیم.

گلپایگانی با اشاره به اینکه در این جشنواره به تاب آوری، صرفه جویی در انرژی، وجود عناصر و اجرای ساختمانی و مواردی از این دست توجه شده است اظهار داشت: وقتی ما صحبت از حیاط می‌کنیم همه نگاه‌ها به سمت حیاط‌های چندصدمتری خانه‌های ثروتمندان جلب می‌شود، در حالی که حیاط در معماری غنی ایرانی ممکن است در ابعاد چهارمتر در چهارمتر باشد و محل اتصال بین زندگی ایرانی را با یک جهان کیهانی فراهم می‌کند. منظور از حیاط یک فضای بزرگ نیست که ذهن‌ها به این سمت برود در زندگی آپارتمانی نمی‌شود حیاط داشت.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه در سازمان نوسازی به دنبال ساخت و شکل دادن به معماری هستیم که از الگوی حیاط‌های کوچک و متناسب با زندگی آپارتمانی استفاده می‌کنند، گفت: امیدواریم در این دوره نمونه‌هایی از آن را به شهروندان تهرانی و عمدتاً در مناطق محروم‌تر هدیه کنیم.

گلپایگانی تصریح کرد: جفایی که در سال‌های اخیر به معماری شده است، این بوده که معماری را مختص طبقه ثروتمند و پولدار قلمداد کردند. در حالی که معماری متعلق به همه مردم و همه فضاهای شهری خصوصی و عمومی است. معمار خوب تنها در استخدام پولدارها و ثروتمندان نیست و متعلق به همه مردم و همه طبقات است و حق همه است که در فضایی آرام و آسوده زندگی کنند.

او ادامه داد: توجه به نمای خوب ساختمان و انطباق آن با ضوابط و مقررات است و تلاش خواهد شد که سالانه ساختمان برتر انتخاب شده همه این ضوابط و مقررات قانونی را رعایت کرده باشد.

او به انتخاب ساختمان‌های ارزشمند دارای معماری معاصر نیز اشاره کرد و گفت: بازسازی و مقاوم سازی این ساختمان‌ها نیز یکی از سرفصل‌های مورد توجه ماست و ساختمان‌هایی که درست و زیبا بازسازی و مقاوم سازی شده باشند مورد توجه و به آنها جوایزی تعلق خواهد گرفت.

گلپایگانی در ادامه در خصوص تاثیری که کرونا در ارتباط بین فضاهای شهری و شیوع بیماری‌های مسری دارد، گفت: هرچه رابطه فیزیکی بین انسان‌ها بیشتر باشد، امکان همه گیری بیماری را بیشتر می‌کند. آیا این اتفاق معماری بعد از کرونا و فضای شهری بعد از کرونا را با آنچه در طی دوره مدرن در معماری اتفاق افتاده است متفاوت می‌کند؟ این مساله جدی است که بسیاری از اندیشمندان به عنوان یک پرسش جدی بر روی آن کار می‌کنند.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه همزمان با شیوع کرونا درآمدهای شهرسازی نیز کاهش پیدا کرده است، گفت: در اسفندماه ۹۸ صدور پروانه ساختمان در حدود ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه کاهش داشت در حالی که به طور کلی در سال ۹۸، ۲۰ درصد کاهش صدور پروانه ساخت داشتیم.

وی با بیان اینکه رکود ساخت و ساز سراسری است و منحصر به تهران نیست، اضافه کرد: بخشی از کاهش درآمدها به ایجاد انضباط در حوزه شهرسازی نیز ارتباط دارد.

گلپایگانی در خصوص اینکه تخلفات از حوزه صدور پروانه ساختمان به حوزه نظارت فنی انتقال پیدا خواهد کرد، گفت: به صورت سیستمی امکان تخلف در مراحل صدور پروانه ساخت وجود ندارد اما تخلفات حین ساخت را از چند جنبه مورد توجه قرار داده و نظارت مستمر و دائمی در شهرداری تهران را سازماندهی خواهیم کرد.

معاون شهرسازی شهردار تهران اضافه کرد: فرایند نظارت بر ساخت نیز سیستمی خواهد شد و در یک شبکه نظارت همگانی میان مناطق، نواحی، مهندس ناظر و اداره کل معماری و ساختمان گزارش‌ها هر ۱۵ روز یکبار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: زمانی که سیستم قائل به فرد باشد تخلف بالا می‌رود اما زمانی که خود فرایند پایش تبدیل به یک جریان سیستمی شود نظارت تأثیرگذار خواهد بود. در عین حال، باید تخلفات دسته‌بندی شود، نمی‌شود با تخلفات اساسی و کوچک یک برخورد شود.

گلپایگانی درباره تحقق بودجه سال ۹۸ نیز گفت: به دلیل اینکه نرخ عوارض واقعی شد با وجود آنکه از نظر کمیت تعداد پروانه‌ها کم‌تر بود اما با تحقق ۸۵ درصدی درآمدها مواجه بودیم.

معاون شهرسازی شهردار تهران همچنین در خصوص طولانی بودن فرایند صدور پروانه ساخت، گفت: در حال حاضر پروانه شهرسازی ظرف ۱۰ روز صادر می‌شود اما ما و شورای شهر از زمان صدور پروانه ساختمانی راضی نیستیم هرچند این فرایند نسبت به سال ۹۷ کاهش پیدا کرده است.

گلپایگانی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر سرانجام اجرایی شدن طرح نیلوفری محور راه آهن تهران - تبریز گفت: طبق توافقی که با راه‌آهن انجام شده است تا یکی دو ماه دیگر پروژه احداث فضای اطراف راه‌آهن تهران - تبریز آغاز خواهد شد.

وی درباره ساماندهی محور فداییان اسلام هم گفت: طرح آن آماده شده و به زودی برای کمیسیون ماده ۵ ارسال خواهد شد.

گلپایگانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برگزاری جشنواره معماری برتر آیا باعث نمی‌شود برای برخی یک برندسازی کاذبی ایجاد شود، گفت: ممکن است در هر رویدادی مجموعه‌ای از تخلفات رخ دهد، این موضوع نباید سبب شود که برخی اقدامات خوب انجام نشود. اینکه جریانی به سمت انحراف نرود بستگی به نحوه اجرا دارد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تغییر نحوه ساخت و معماری باید اول در ساختمان‌های شهرداری رخ دهد، گفت: ما قبول داریم که ساختمان‌های فعلی شهرداری تهران کیفیت خوبی ندارد اما بناست در برنامه پنج ساله سوم ساختمان‌های شهرداری از طریق مسابقه طراحی و معماری شوند و همین موضوع باعث ارتقای کیفیت می‌شود.

گلپایگانی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ساخت بدون پروانه ساختمان پلاسکو گفت: بنیاد مستضعفان معتقد است ساختمان ناخواسته تخریب شده و در حوزه پروانه ساخت و عوارض باید به آن‌ها مساعدتی شود. این در حالی است که طبق قانون شهرداری نمی‌تواند در حوزه عوارض به هیچ ساختمان خاصی تخفیفی دهد.

وی ادامه داد: ما همچنان بر الزام دریافت پروانه ساختمانی از سوی بنیاد مستضعفان برای پلاسکو و همچنین تأمین پارکینگ برای آن طبق مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی مصر هستیم. این دو موضوع در اولین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی و همچنین هیئت دولت بررسی خواهند شد.

گلپایگانی همچنین درباره سرانجام طرح ساخت خانه‌های کوچک مقیاس گفت: متولی این طرح سازمان نوسازی است. ما اجازه دادیم در هر ساختمانی حدود ۲۰ درصد خانه‌ها کوچک اندازه باشند و در ضوابط طرح تفصیلی هم اجازه داده شده که خانه‌های ۳۵ متری ساخته شود حتی در شهر تهران می‌تواند این متراژ کم‌تر هم باشد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه ساخت چنین خانه‌هایی مشکل زوج‌های جوان را برای تأمین خانه حل خواهد کرد، گفت: این خانه‌ها به صورت ترکیبی با خانه‌های بزرگ مقیاس ساخته می‌شود و این طور نیست که یک محدوده را به ساخت چنین خانه‌هایی اختصاص دهیم.

وی همچنین درباره تعیین تکلیف پارکینگ پادگان ۰۶ نیز گفت: برای تأمین پارکینگ این پادگان طرحی را به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال کردیم که منتظر بررسی و صدور نظر نهایی هستیم. تأمین پارکینگ با نظر معاونت حمل و نقل و ترافیک جزو الزامات ایجاد بوستان در پادگان ۰۶ است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین گفت: حدود چهار، پنج هزار پارکینگ در سطح شهر در حال ساخته شدن است که به دلیل مشکلات مالی امکان بهره‌برداری از آن‌ها وجود ندارد. در عین حال برای حل مشکل پارکینگ مرکز شهر نیز از طریق دانشگاه تهران در حال بازنگری پارکینگ‌سازی و تأمین آن در چنین محدوده‌هایی هستیم.