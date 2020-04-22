اعلام آمادگی ریاض برای بازگرداندن ثبات به بازار نفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کابینه عربستان سعودی روز سه‌شنبه (دوم اردیبهشت‌ماه) در بیانیه‌ای اعلام کرد که آماده انجام هرگونه اقدامی برای ثبات بخشی به بازارهای جهانی نفت خام با دیگر تولیدکنندگان نفت و اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش موسوم به اوپک پلاس است.

در این بیانیه آمده است: ریاض و روسیه متعهدند کاهش تولید را در سال‌های آینده نیز ادامه دهند.

شواهد حاکی از آن است که عربستان و دیگر اعضای اوپک در حال بررسی احتمال آغاز روند کاهش تولید نفت پیش از یکم ماه مه (۱۲ اردیبهشت‌ماه) یعنی زمان اجرای توافق کاهش تولید اوپک پلاس هستند.

توافق اعضا ائتلاف اوپک پلاس برای مجموع کاهش تولید روزانه ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه‌ای کشورهای عضو و غیرعضو اوپک از یکم ماه مه سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۲ اردیبهشت‌ماه ۹۹) برای یک بازه زمانی اولیه به‌مدت دو ماه آغاز می‌شود که پایان این بازه ۳۰ ژوئن امسال (۱۰ تیرماه ۹۹) خواهد بود، سپس برای یک بازه زمانی ۶ ماهه دیگر از یکم ژوئیه (۱۱ تیرماه ۹۹) تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۰ (۱۱ دی‌ماه ۹۹) کاهش عرضه روزانه ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه خواهد بود، سپس در بازه زمانی سوم از یکم ژانویه ۲۰۲۱ (۱۲ دی‌ماه ۹۹) تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ (۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱) کاهش عرضه روزانه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه می‌شود.

خط پایه و مبنای محاسبه تولید برای تولید همه کشورهای حاضر در این توافق به جز عربستان و روسیه ماه اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی خواهد بود، در حالی که مبنای محاسبه تولید برای روسیه و عربستان روزانه ۱۱ میلیون بشکه در نظر گرفته شد.

مهلت این توافق تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ میلادی خواهد بود، با این حال تمدید آن در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی بررسی خواهد شد.

در این توافق از همه تولیدکنندگان نفت جهان برای مشارکت متناسب و به‌موقع در تلاش‌ها به‌منظور ثبات‌بخشی به بازارهای جهانی نفت خام درخواست شده است.

مکزیک تنها مخالف نحوه تخصیص سهمیه کاهش تولید در نهمین نشست فوق‌العاده اوپک پلاس در روز پنجشنبه (۲۱ فروردین‌ماه) بود، بر این اساس مکزیک در این توافق روزانه ۱۰۰ هزار بشکه (آمریکا به جای مکزیک روزانه ۳۰۰ هزار بشکه از تولید خود می‌کاهد) تولید خود را کاهش می‌دهد.

ایران، لیبی و ونزوئلا همچنان از این توافق کاهش تولید که قرار است از یکم ماه مه سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۲ اردیبهشت‌ماه ۹۹) اجرایی شود، مستثنا هستند.

اوپک‌پلاس از ۱۳ کشور عضو اوپک و ۱۰ کشور غیرعضو این سازمان (روسیه به علاوه ۹ تولیدکننده دیگر نفت) از سال ۲۰۱۷ میلادی با همکاری یکدیگر به‌منظور بهبود شرایط بازارهای جهانی نفت‌خام، رشته‌ای از توافق‌های کاهش تولید را اجرا کردند.