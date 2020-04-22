کمک ۱۵۰میلیارد ریالی فعالان اقتصادی گلستان به اجرای رزمایش مواسات

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد چوپانی ظهر چهارشنبه در نشست کارآفرینان استان با استاندار گلستان با موضوع تحقق شعار سال «جهش تولید» اظهار کرد: گلستان در تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای اجرای رزمایش مواسات و همدلی و همچنین مقابله با کرونا در کمک‌های مومنانه در کشور خوش درخشید.

وی افزود: سهم فعالان اقتصادی گلستان از کمک ۱۲۰ میلیارد تومانی فعالان اقتصادی کشور برای اجرای رزمایش مواسات و همدلی ۱۵۰ میلیارد ریال بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان ادامه داد: بسیاری از فعالان اقتصادی گلستان در کنار کمک ۱۵۰ میلیارد ریالی برای اجرای رزمایش مواسات و همدلی، انفاق پنهان دارند و با کمک‌های خیرخواهانه آن‌ها ۱۵ هزار بسته معیشتی تأمین و در بین نیازمندان استان توزیع می‌شود.

وی توضیح داد: اتاق بازرگانی گرگان هم تأمین پنج هزار بسته معیشتی برای کمک مومنانه و اجرای رزمایش مواسات را عهده‌دار شده است.

چوپانی به موضوع شعار سال و چگونگی تحقق آن هم اشاره و بیان کرد: جهش تولید یک از اهداف اصلی نظام است و یک شعار نیست؛ برای تحقق آن نیازمند الزاماتی هستیم که در بستر حاکمیت شکل می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه هم‌اکنون نگرش برخی از مدیران با منویات مقام معظم رهبری هم‌تراز نیست و تا زمانی نگرش مدیران با جهش تولید تراز نشود، جهش تولید محقق نمی‌شود، تصریح کرد: برخی از مدیران به هیچ عنوان به دنبال تغییر نگرش خود نیستند و سخنانی به میان می‌آورند که هزینه فعالیت‌های اقتصادی را در استان بالا می‌برد و سرمایه گذاران را دلسرد می‌کند.