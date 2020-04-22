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۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۴:۳۰

به یاد حاج قربان سلیمانی؛

آلبوم موسیقی «شب صحبت» منتشر شد/ دستاوردی در موسیقی ایرانی

آلبوم موسیقی «شب صحبت» منتشر شد/ دستاوردی در موسیقی ایرانی

آلبوم موسیقی «شب صحبت» با هنرمندی نیما حسین زاده و امیر شکرآبی در چارچوب سبک موسیقی ردیف دستگاهی ایران به مخاطبان و علاقه مندان موسیقی ایرانی عرضه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم موسیقی «شب صحبت» با نوازندگی سه تار نیما حسین زاده و نوازندگی تمبک و کوزه امیر شکرآبی در چارچوب سبک موسیقی ردیف دستگاهی ایران به مخاطبان و علاقه مندان موسیقی ایرانی عرضه شد.

«تا سحر – نوا»، «دست افشان – نوا»، «یاد – افشاری»، «دست از طلب ندارم – افشاری»، «شب صحبت – اصفهان»، «راهی راه – اصفهان »، «می سرایم -  ماهور»، «چشمه جان – ماهور»، «مقدمه سوگ – شور»، «سوگ – شور»، «به یاد حاج قربان – شور»

ضبط این اثر در استودیو «مدرن» صورت گرفته و صادق نوری صدابردار، دانیال شایگان عکس، علیرضا گیوه چی طراح گرافیک دیگر عوامل اجرایی را تشکیل می دهند.

کد مطلب 4907167
علیرضا سعیدی

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