آغاز ثبت دانش آموزان استان تهران در سامانه ثبت کتب درسی

یوسف بهارلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعال شدن سامانه ثبت سفارش کتب درسی دانش آموزان اظهار داشت: به منظور تسریع فرآیند ثبت نام کتب درسی و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، اولیای دانش آموزان در صورت تمایل می‌توانند به شکل انفرادی نسبت به ثبت نام فرزندان خود اقدام نمایند و در غیر این صورت مدیران مدارس باید به صورت گروهی دانش آموزان را در سامانه مربوط ثبت نام کنند.

وی با تاکید بر هماهنگی و اطلاع رسانی لازم به مدارس برای اهتمام در ثبت سفارش کتب درسی دانش آموزان و توزیع صحیح آن، افزود: با توجه به اینکه ثبت سفارش و توزیع کتب درسی دانش آموزان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه سناد انجام می‌شود مدارس می‌بایست آخرین وضعیت اطلاعات شناسنامه‌ای و تحصیلی دانش آموزان را در سامانه سناد به روز رسانی و در اولین فرصت دانش آموزان را ثبت نام نمایند.

بهارلو با اشاره به اضافه شدن ثبت نام کتب درسی دوره اول متوسطه به فرایند ثبت نام توزیع کتب درسی در سال تحصیلی جدید تصریح کرد: تمهیدات لازم در جهت نگهداری و توزیع مطلوب کتب درسی صورت گرفته و ثبت سفارش کتب به صورت روزانه در سامانه مربوط رصد می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران ضمن آرزوی موفقیت برای همه دانش آموزان، عنوان داشت: تمامی تلاش خود را در جهت آماده سازی و توزیع مناسب و به موقع کتب درسی در سال تحصیلی آینده به کار خواهیم بست.