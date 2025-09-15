به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو، شامگاه دوشنبه، در جمع خبرنگاران با اشاره به روند توسعه فضاهای آموزشی اظهار داشت: طی روزهای اخیر ۸۹ مدرسه تازهساز به چرخه آموزشی استان تهران اضافه شده که این موضوع میتواند بخشی از کمبود موجود در این حوزه را برطرف کند.
وی ادامه داد: در راستای نهضت مدرسهسازی، تجهیز مدارس جدید نیز در دستور کار قرار گرفته و از چند هفته گذشته توزیع تجهیزات آغاز شده است. به گفته بهارلو، قرار است در آینده نزدیک و با حضور وزیر آموزش و پرورش، روند رسمی توزیع تجهیزات در سطح شهرستانهای استان تهران انجام شود.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نامنویسی دانشآموزان اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۷۴ هزار دانشآموز پایه اول ابتدایی ثبتنام کردهاند و این روند همچنان ادامه دارد.
وی با تأکید بر اهمیت ثبتنام به موقع افزود: از اولیای دانشآموزان تقاضا میشود در فرصت باقیمانده نسبت به ثبتنام در سامانه «مدیو» (my.medu.ir) اقدام کنند تا فرآیند ثبت کتابهای درسی نیز بدون مشکل انجام شود.
بهارلو خاطرنشان کرد: هدف اصلی این است که در آغاز سال تحصیلی جدید، هیچ دانشآموزی در استان تهران با کمبود کتابهای درسی روبهرو نشود.
نظر شما