ثبت‌نام ۷۴ هزار دانش‌آموز پایه اول ابتدایی در استان تهران قطعی شد

پیشوا- مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران از الحاق ۸۹ فضای آموزشی جدید به مدارس این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو، شامگاه دوشنبه، در جمع خبرنگاران با اشاره به روند توسعه فضاهای آموزشی اظهار داشت: طی روزهای اخیر ۸۹ مدرسه تازه‌ساز به چرخه آموزشی استان تهران اضافه شده که این موضوع می‌تواند بخشی از کمبود موجود در این حوزه را برطرف کند.

وی ادامه داد: در راستای نهضت مدرسه‌سازی، تجهیز مدارس جدید نیز در دستور کار قرار گرفته و از چند هفته گذشته توزیع تجهیزات آغاز شده است. به گفته بهارلو، قرار است در آینده نزدیک و با حضور وزیر آموزش و پرورش، روند رسمی توزیع تجهیزات در سطح شهرستان‌های استان تهران انجام شود.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نام‌نویسی دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۷۴ هزار دانش‌آموز پایه اول ابتدایی ثبت‌نام کرده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.

وی با تأکید بر اهمیت ثبت‌نام به موقع افزود: از اولیای دانش‌آموزان تقاضا می‌شود در فرصت باقی‌مانده نسبت به ثبت‌نام در سامانه «مدیو» (my.medu.ir) اقدام کنند تا فرآیند ثبت کتاب‌های درسی نیز بدون مشکل انجام شود.

بهارلو خاطرنشان کرد: هدف اصلی این است که در آغاز سال تحصیلی جدید، هیچ دانش‌آموزی در استان تهران با کمبود کتاب‌های درسی روبه‌رو نشود.

کد خبر 6590865

