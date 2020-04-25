تمدید مهلت پرداخت مالیات فعالان سینمایی/ ۶ گروه مشمول معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی حیدری خلیلی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی به تازگی در قالب نامهای به رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران، فهرست فعالیتهای سینمایی مشمول بهرهمندی از تسهیلات مالیاتی مصوب شورایعالی هماهنگی اقتصادی در بهمنماه سال ۹۸ را معرفی کرده است.
بر اساس این نامه که جهت اطلاع به صنوف مرتبط سینمایی نیز ارسال شده است، این فعالیتها شامل ۶ بخش میشود؛
۱- سالنهای سینما
۲- مراکز خدمات پشتیبانی فنی سینما (لابراتوارها، استودیوهای صدا، تدوین، دوبله، تجهیز ابزاری، انیمیشن، جلوههای ویژه بصری)
۳- مؤسسات سینمایی (تهیه و تولید، توزیع و پخش، ویدئو رسانه، عرضه بینالمللی فیلم، تحقیق و پژوهش و نگارش فیلمنامه)
۴- مراکز عرضه نمایش درخواستی (VOD)
۵- آموزشگاههای آزاد سینمایی
۶- تهیهکنندگان حقیقی و حقوقی.
رمضانعلی حیدری خلیلی در تشریح تسهیلات مصوب مورد اشاره در این نامه به خبرنگار مهر گفت: با شیوع ویروس کرونا در کشور و به وجود آمدن شرایط خاص از جمله تعطیلی فعالیتهای فرهنگی و هنری و نیز اجرای فاصلهگذاری اجتماعی و دیگر پروتکلهای بهداشتی اعلام شده، شرایطی به وجود آمد که بخشهای مختلف در حوزه فرهنگوهنر نتوانند مالیات بر ارزش افزوده فعالیت خود را در موعد مقرر پرداخت کنند.
وی بیان کرد: در همین راستا و پیش از این قرار بود مالیات بر ارزش افزوده اواخر اسفندماه سال ۹۸ اخذ شود، اما طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در بهمنماه ۹۸ زمان این پرداخت تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۹ تمدید شد. پیش از این جزئیات اینکه این مصوبه چه گروههایی را شامل میشود مشخص نشده بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی تاکید کرد: به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شد تا گروههایی که مشمول این مصوبه هستند، به سازمان امور مالیاتی اعلام شوند و سازمان سینمایی نیز به عنوان یکی از بخشهای زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مودیان شامل این مصوبه را شناسایی و طی این نامه اعلام کرد.
وی توضیح داد: در واقع بخشهای اعلام شده همه با مجوز سازمان سینمایی در کل کشور مشغول به کار هستند و نام این بخشها اعلام شده است.
این مدیر سینمایی تاکید کرد: تمدید مجدد زمان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بستگی به مصوبات بعدی شورای عالی هماهنگی اقتصادی دارد که در صورت تمدید به مودیان اعلام خواهد شد.
حیدری خلیلی در پایان گفت: تاکید میکنم که مالیات بر ارزش افزوده براساس قراردادهای منعقد شده محاسبه میشود، به همین دلیل تهیهکنندگان، پخشکنندگان، سینماداران و مؤسسات طبق همان ۶ گروه اعلام شده در نامه مشمول این مصوبه میشوند.
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