به گزارش خبرنگار مهر، محمد معتمدی از خوانندگان شناخته شده موسیقی ایرانی که طی سال‌های اخیر مناجات خوانی‌های متعددی را در آستانه ماه مبارک رمضان پیش روی مخاطبان قرار داده بود، در اولین روز از این ماه عزیز قطعه مناجات خوانی «حمد و ثنا» را منتشر کرد.

وی در تازه‌ترین متن خود در صفحه شخصی اش نوشته است: «سلام به روی ماه همگی. به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان به مدت ۱۰ روز هر روز یکی از مناجات‌های آلبوم «مناجات» را برای شما عزیزان به اشتراک خواهم گذاشت. ضمناً به اشتراک گذاری و استفاده از این مناجات‌ها برای همه عزیزان آزاد، حلال و بلامانع است»

آلبوم «مناجات» از جمله آثار محمد معتمدی است که چند سال پیش به مناسبت ماه مبارک رمضان منتشر شد.

این آلبوم شامل ۱۰ قطعه در دستگاه‌های موسیقی ایرانی با نام‌های «حمد و ثنا»، «شهد و شهادت»، «دشتی»، «آواز مخالف سه گاه» «گریبان چاک»، «مرهم»، «مقصود عاشقان دو عالم»، «بیات ترک»، «شعله گردان»، «در میکده عشق» با اشعار شاعرانی چون سعدی، هلالی جغتایی، جامی، مولوی، علامه فیض کاشانی، وحشی بافقی و حافظ است که اکثراً حال و هوایی مناجات‌گونه دارند. در این اثر از ساز استفاده نشده و اشعار فقط به صورت آواز اجرا شده‌اند که این امر بر فضای خاص عرفانی و معنوی اثر می‌افزاید.