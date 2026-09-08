دستگیری ۳ متهم و کشف ۷ فقره سرقت در شهرستان ترکمانچای

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت، مأموران انتظامی شهرستان ترکمانچای با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات لازم موفق به شناسایی و دستگیری ۳ متهم شدند.

سرهنگ رفیعی افزود: در تحقیقات انجام‌شده، متهمان به ارتکاب ۷ فقره سرقت شامل ۴ فقره سرقت از اماکن خصوصی و ۳ فقره سرقت از باغات اعتراف کردند.

وی ادامه داد: مأموران پاسگاه انتظامی ترکمانچای در این رابطه یک دستگاه وانت پیکان را نیز توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.