  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۱۸

دستگیری ۳ متهم و کشف ۷ فقره سرقت در شهرستان ترکمانچای

دستگیری ۳ متهم و کشف ۷ فقره سرقت در شهرستان ترکمانچای

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه از دستگیری ۳ متهم و کشف ۷ فقره سرقت در شهرستان ترکمانچای خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت، مأموران انتظامی شهرستان ترکمانچای با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات لازم موفق به شناسایی و دستگیری ۳ متهم شدند.

سرهنگ رفیعی افزود: در تحقیقات انجام‌شده، متهمان به ارتکاب ۷ فقره سرقت شامل ۴ فقره سرقت از اماکن خصوصی و ۳ فقره سرقت از باغات اعتراف کردند.

وی ادامه داد: مأموران پاسگاه انتظامی ترکمانچای در این رابطه یک دستگاه وانت پیکان را نیز توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6941614

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها