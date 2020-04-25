به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، کی‌ال‌ام ۴ میلیارد یورو را از دولت هلند به صورت وام کمک به شرکت‌های آسیب‌دیده از کرونا دریافت می‌کند. ایرفرانس هم ۷ میلیارد یورو از دولت فرانسه کمک دریافت خواهد کرد.

وزیر مالی هلند، ووپکه هوکسترا، اعلام کرد که بسته کمک مالی ۴ میلیارد یورویی هلند به کی‌ال‌ام به صورت ترکیبی از تضمین‌های دولتی و وام‌های بانکی می‌باشد. این شرکت که پرچم‌دار هواپیمایی هلند است، از شیوع کرونا به شدت آسیب دیده و اکثر هواپیماهای آن زمین‌گیر شده‌اند.

این خبر بلافاصله پس از این اعلام شد که دولت فرانسه ۷ میلیارد یورو به ایرفرانس، شرکت مادر کی‌ال‌ام کمک کرد.

برونو لو میر، وزیر مالی فرانسه گفت: هواپیماهای ایرفرانس زمین‌گیر شده‌اند بنابراین ما باید به این شرکت کمک کنیم.

بسته کمک فرانسه به صورت ۳ میلیارد یورو وام مستقیم از سوی دولت و ۴ میلیارد یورو وام از سوی کنسرسیومی از ۶ بانک فرانسوی و بین‌المللی خواهد بود.