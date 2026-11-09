به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلمبرداری پروژه سریالی و سینمایی «رئیسعلی» به نویسندگی و کارگردانی سید رضا میرکریمی و محصول سیمافیلم، در مهر ۱۴۰۵، در منطقه بندر امام حسن استان بوشهر آغاز شد.

میرکریمی داستان این اثر را با محوریت شخصیت رئیسعلی دلواری و مبارزات مردم جنوب ایران در برابر استعمار نگاشته است.

تحقیق و نگارش این پروژه از پنج سال پیش آغاز شد و پس از آماده شدن فیلمنامه، سیمافیلم سال گذشته به‌عنوان سرمایه‌گذار به پروژه پیوست.

با ورود سیمافیلم، پیش‌تولید «رئیسعلی» آغاز شد و پس از چند ماه آماده‌سازی، این اثر به مرحله فیلمبرداری رسید.

برای انتخاب بازیگران نزدیک به یکصد نقش این پروژه، فراخوان بازیگری منتشر شد. اغلب بازیگران این نقش‌ها از میان متقاضیانی انتخاب شده‌اند که در فراخوان شرکت کرده بودند.

«رئیسعلی» در قالب سریال‌ تهیه می‌شود و سازندگان آن در نظر دارند نسخه سینمایی جداگانه‌ای نیز از این پروژه آماده و ارائه کنند.