به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز حراست وزارت آموزش‌ و پرورش، سیدمجتبی هاشمی رئیس مرکز حراست آموزش و پرورش، در گردهمایی رؤسای ادارات امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی با اشاره به گستردگی و پیچیدگی مأموریت‌های نظام تعلیم و تربیت، بر ضرورت هم‌افزایی بخش‌های مختلف، شناخت متقابل از وظایف سازمانی و تمرکز بر نیازهای دانش‌آموزان تاکید کرد.

هاشمی با قدردانی از تعامل و همکاری مسئولان حوزه امور تربیتی و پرورشی با مجموعه حراست، این همراهی را زمینه‌ساز ارتقای کیفیت فعالیت‌ها دانست و اظهار کرد: تداوم همکاری‌ها، بازاندیشی در مسائل مشترک و استفاده از ظرفیت‌های متقابل، در نهایت به نفع دانش‌آموزان و آینده‌سازان کشور خواهد بود.

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش‌ و پرورش با بیان اینکه این وزارتخانه مجموعه‌ای گسترده با فرایندها و مسئولیت‌های متنوع آموزشی، تربیتی و اجتماعی است، بر ضرورت نگاه یکپارچه به مأموریت‌های آن تاکید کرد.

وی افزود: هیچ‌یک از بخش‌های آموزش‌ و پرورش نمی‌توانند مأموریت خود را جدا از سایر بخش‌ها تعریف کنند؛ چراکه همه اجزای این مجموعه در نهایت باید در خدمت مدرسه، معلم و دانش‌آموز باشند.

هاشمی با تاکید بر اینکه شناخت مسائل آموزش‌ و پرورش نیازمند آگاهی از ابعاد مختلف فعالیت‌های این مجموعه است، خاطرنشان کرد: مدیران و کارشناسان باید علاوه بر تسلط بر حوزه تخصصی خود، شناخت مناسبی از سایر بخش‌ها و اولویت‌های کلی نظام تعلیم و تربیت داشته باشند تا بتوانند مسئولیت‌های خود را اثربخش‌تر دنبال کنند.

دانش‌آموز؛ محور اصلی تصمیم‌ها و اقدامات

رئیس مرکز حراست با اشاره به ماهیت انسانی فعالیت‌های آموزش‌ و پرورش، گفت: نتیجه اقدامات و تصمیم‌های ما در این مجموعه، مستقیما با انسان و آینده دانش‌آموزان ارتباط دارد؛ ازاین‌رو، در انجام امور باید حساسیت، دقت و مسئولیت‌پذیری ویژه‌ای داشته باشیم.

مشاور وزیر آموزش‌ و پرورش با تاکید بر ضرورت حفظ کرامت دانش‌آموزان و توجه به شرایط فردی و اجتماعی آنان، تصریح کرد: در مواجهه با مسائل دانش‌آموزی، باید از نگاه صرفا عددی و اداری فاصله بگیریم و آثار انسانی تصمیم‌ها و اقدامات خود را در نظر داشته باشیم.

وی زمینه‌محور بودن مسائل آموزش‌ و پرورش را مورد توجه قرار داد و گفت: بسیاری از مسائل دانش‌آموزان با شرایط خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی آنان ارتباط دارد؛ بنابراین، حل این مسائل نیازمند شناخت دقیق شرایط و همکاری میان بخش‌های تخصصی است.

سه رویکرد محوری حراست؛ هوشمندی، صیانت از مأموریت‌ها و تکریم ذی‌نفعان

هاشمی در تشریح رویکردهای اصلی مجموعه حراست، سه کلیدواژه «هوشمندی»، «صیانت از مأموریت‌های آموزش‌وپرورش» و «تکریم ذی‌نفعان» را مورد تاکید قرار داد.

رئیس مرکز حراست درباره نخستین رویکرد گفت: هوشمندی صرفا به معنای استفاده از فناوری‌های روز نیست، بلکه قدرت پیش‌بینی، پیشگیری، تحلیل و اتخاذ تصمیم مناسب را نیز شامل می‌شود. مجموعه حراست باید با چنین رویکردی، در مسیر کمک به مدیریت بهتر امور و تحقق اهداف آموزش‌وپرورش حرکت کند.

مشاور وزیر آموزش‌ و پرورش، صیانت از مأموریت‌های این وزارتخانه را دومین محور فعالیت‌ها برشمرد و افزود: نگاه ما صرفا به انجام وظایف حفاظتی محدود نیست، بلکه تلاش می‌کنیم در هر بخشی که برای پیشبرد مأموریت‌های آموزش‌وپرورش به همکاری و حمایت نیاز باشد، در کنار مجموعه‌های مربوط قرار بگیریم.

وی با تاکید بر اینکه حراست باید یاری‌گر بخش‌های مختلف آموزش‌وپرورش باشد، اظهار کرد: هرجا برای تحقق اهداف سازمانی نیاز به همراهی وجود داشته باشد، مجموعه حراست تلاش می‌کند با شناخت مسائل و بررسی زمینه‌های موجود، در مسیر تسهیل امور گام بردارد.

هاشمی تکریم ذی‌نفعان از جمله همکاران فرهنگی را سومین رویکرد اساسی مجموعه حراست دانست و تصریح کرد: اعضای این مجموعه خود از جامعه فرهنگیان هستند و با مسائل و دغدغه‌های همکاران آشنایی دارند. بر همین اساس، تقویت فضای گفت‌وگو، شنیدن دیدگاه‌ها و توجه به مسائل همکاران از اولویت‌های ماست.

تاکید بر آسیب‌شناسی و ارتقای طرح نماد

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش‌ و پرورش به طرح نماد اشاره کرد و با مثبت ارزیابی کردن ظرفیت‌های این طرح در ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف، بر ضرورت ارزیابی مستمر و به‌روزرسانی آن تاکید کرد.

هاشمی با بیان اینکه طرح نماد باید ابعاد مختلف شناسایی، پایش، مداخله و حمایت از دانش‌آموزان را پوشش دهد، گفت: این طرح با وجود ظرفیت‌های ارزشمند، نیازمند آسیب‌شناسی تخصصی و بازنگری مستمر است تا بتواند متناسب با نیازهای روز نظام تعلیم و تربیت، اثربخشی بیشتری داشته باشد.

وی افزود: استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی و ظرفیت تخصصی بخش‌های مختلف می‌تواند به تقویت این طرح و ارتقای کیفیت اقدامات در حوزه پیشگیری و مراقبت از دانش‌آموزان کمک کند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت برنامه‌های مرتبط با کنترل خشم و ارتقای مهارت‌های رفتاری، بر ضرورت توجه هم‌زمان به ابعاد روان‌شناختی، تربیتی و آموزشی این موضوع تاکید کرد.

هاشمی با بیان اینکه تقویت مهارت‌های ارتباطی باید در تعامل میان معلم و دانش‌آموز مورد توجه قرار گیرد، افزود: برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی در این زمینه باید با شناخت شرایط مدرسه و نیازهای دانش‌آموزان طراحی و اجرا شود.

وی بر تداوم و تکمیل برنامه‌های آموزشی در استان‌ها تاکید کرد و خواستار همکاری بخش‌های مرتبط برای تحقق مؤثر این برنامه‌ها شد.

توجه به هنرستان‌ها و حمایت از آینده‌سازان کشور

رئیس مرکز حراست توجه ویژه به هنرستان‌ها را از دیگر اولویت‌های مهم دانست و با اشاره به نقش هنرستان‌ها در تربیت نیروی انسانی متخصص و مهارت‌آموز، گفت: دانش‌آموزان هنرستانی سرمایه‌های ارزشمند کشور و سازندگان آینده بخش‌های مختلف اقتصادی و حرفه‌ای هستند؛ ازاین‌رو، فراهم‌سازی شرایط مناسب آموزشی و تربیتی برای آنان اهمیت ویژه‌ای دارد.

هاشمی افزود: توجه به ظرفیت مدیران، مشاوران و معلمان و تقویت امکانات و بسترهای آموزشی هنرستان‌ها باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد تا دانش‌آموزان بتوانند مسیر رشد و شکوفایی استعدادهای خود را با کیفیت بیشتری دنبال کنند.

مشاور وزیر آموزش‌ و پرورش در پایان، تداوم جلسات مشترک و گفت‌وگو میان بخش‌های مختلف را امری حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: تعامل و همفکری باید در سطح ستاد و استان‌ها تقویت شود تا مسائل و اولویت‌های مشترک با هماهنگی بیشتری دنبال شوند.