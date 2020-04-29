به گزارش خبرگزاری مهر، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور طی اطلاعیه شماره ۱۰ خود از اقامه نشدن نمازجمعه ۱۲ اردیبهشت‌ماه در مراکز استان‌ها خبر داد.

متن کامل اطلاعیه شماره ۱۰ شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور در خصوص مراسم عبادی، سیاسی نماز جمعه ۱۲ اردیبهشت‌ماه به شرح زیر است:

«مردم مؤمن و انقلابی ایران اسلامی؛

با اهدای سلام، ارادت و آرزوی سلامتی، به استحضار می‌رسانیم در ادامه همکاری و همراهی با ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا، نماز جمعه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در مراکز استان‌ها اقامه نخواهد شد و در سایر شهرستان‌ها و مناطق، مطابق روال تعریف شده، منوط به جمع بندی و تصمیم گیری کمیته‌های استانی تعیین شده با محوریت نمایندگان محترم ولی فقیه می‌باشد که از طریق شبکه‌های استانی اطلاع رسانی خواهد شد.

همچنین لازم به ذکر است که با عنایت به تصویب نهایی دستورالعمل بهداشتی و الزامات سلامت محیط در مساجد و مصلی‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارائه این سند صیانت بخش به شبکه نورانی امامت جمعه در کشور و آغاز تدابیر اجرایی برای فراهم آوردن مقدمات بازگشایی مساجد و مصلی‌ها، امید می‌رود به فضل الهی، از هفته آینده شاهد بهره مندی تدریجی مردم شریف و انقلابی ساکن در مناطق سفید، از فیوضات نمازهای جمعه و جماعت در ماه مبارک رمضان باشیم.

بدیهی است مناطق سفید از نظر شیوع بیماری، صرفاً از طریق ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا اطلاع-رسانی خواهد شد و در سایر مناطق زرد و قرمز، کماکان شاهد توقف برگزاری مراسم عبادی – سیاسی نماز جمعه خواهیم بود. همچون همیشه، به کارگشایی دعا، تضرع و توسل شما مردم شریف، برای دفع بلا چشم امید داریم.

والسلام علی عباد الله الصالحین

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه»