به گزارش خبرنگار مهر، احمد حمزه زاده امروز ظهر در بازدید از کارگاه‌های تولید اقلام بهداشتی در تبریز با اشاره به اینکه هنرمندان صنایع‌دستی استان از نخستین روزهای بحران کووید -۱۹ اقدام به تهیه و توزیع گسترده اقلام بهداشتی کرده‌اند، ادامه داد: با آغاز شرایط بحرانی به دنبال شیوع ویروس کرونا هنرمندان صنایع‌دستی استان به صورت گسترده اقدام به دوخت ماسک و لباس بیمارستانی و تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری نیز اقدام به توزیع مواد ضد عفونی کرده‌اند.

او در ادامه به تولید و توزیع بیش از ۱۵۰ هزار ماسک توسط هنرمندان صنایع دستی اشاره کرد و گفت: همچنین در این راستا بیش از ۱۵ هزار لباس بیمارستانی برای کادر درمان دوخته و در بیمارستان‌های استان توزیع شده است.

حمزه زاده در ادامه به تهیه و توزیع مواد ضدعفونی کننده توسط تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری استان در بین اقشار آسیب‌پذیر اشاره کرد و گفت: همچنین در راستای توزیع اقلام بهداشتی و درمانی در شهرستان‌های استان، "حمید کاظم‌نیا"هنرمند سرشناس صنایع دستی اقدام به اهدا لوازم درمانی و بهداشتی شامل دستگاه ونتیلاتور، اکسیژن‌ساز، مواد ضدعفونی‌کننده به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال به بیمارستان امام‌خمینی (ره) شهرستان کلیبر کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی همچنین از اهدا ۵۰۰ لیتر محلول ضدعفونی به منظور استفاده در معابر شهری کلیبر توسط فعالان گردشگری شهرستان خبر داد.

حمزه‌زاده در خاتمه با اشاره به مشارکت فعالانه بخش خصوصی گردشگری، سرمایه‌گذاری و تشکل‌های غیردولتی در طرح کمک‌های مومنانه، اظهار داشت: همچنین در راستای تسهیل روند همیاری در مقابله با کرونا این اداره کل بخشی از حقوق کارکنان را در راستای کمک به اقشار آسیب پذیر، اختصاص داده است.