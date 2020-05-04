کشف اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده غیر مجاز در اراک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود خلجی اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با احتکار مواد ضدعفونی و بهداشتی، مأموران پلیس امنیت عمومی استان طی تحقیقاتی از تهیه و توزیع اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده غیر مجاز در یک واحد صنفی مطلع شده و بلافاصله برای بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: با تکمیل تحقیقات پلیس و در مراقبت‌های نامحسوس انجام شده، سرانجام این واحد صنفی شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضائی مورد بازرسی قرار گرفت.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی خاطر نشان کرد: مأموران در بازدید از واحد صنفی مذکور موفق به کشف دو هزار و ۹۷۵ عدد ماسک، ۷۰ لیتر محلول ضد عفونی کننده و ۳۴۰ سی سی ژل ضد عفوی کننده غیر مجاز به ارزش تقریبی ۴۳۸ میلیون ریال شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به معرفی فرد متخلف پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضائی افزود: بی تردید از سوی پلیس و دستگاه قضائی با محتکران اقلام بهداشتی و غیر مجاز، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت و شهروندان در صورت داشتن هرگونه اطلاعات و گزارش در این زمینه، می‌توانند مراتب را برای بررسی از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.