بدترین رکود بخش خدمات آمریکا از ۲۰۰۹ تا کنون رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، طبق اعلام مؤسسه مدیریت منابع در ماه گذشته در حالی که پاندمی ویروس کرونا فعالیتهای اقتصادی آمریکا را به مرز توقف کامل رسانده بود، بخش خدمات این کشور برای اولین بار در یک دهه اخیر دچار رکود شد.
شاخص ایاسام شرکتهای غیر تولیدی از ۵۲.۵ واحد در ماه مارس به ۴۱.۸ واحد در ماه آوریل سقوط کرد. این بدترین افت این بخش از مارس ۲۰۰۹ تا کنون بود. در آن زمان این شاخص تا ۴۰ واحد هم پایین آمده بود. تحلیلگران داوجونز پیشبینی میکردند مقدار این شاخص در ماه آوریل تا ۴۰ واحد پایین بیاید. رقم زیر ۵۰ نشاندهنده رکود این بخش است.
سقوط شدید این شاخص در ماه آوریل نشأت گرفته از کمترین میزان فعالیت تجاری در بخش خدمات از آغاز فعالیت این شاخص در ۱۹۹۷ تا کنون است. سقوط شدید سفارشهای جدید هم این شاخص را پایین کشید.
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