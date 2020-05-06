به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین صداقتی اظهار کرد: با توجه به اعلام وضعیت سفید در کوهسرخ با هماهنگی امام جمعه و روحانیون برگزاری نمازجمعه و بازگشایی مساجد در شهر ریوش و روستاها برنامه ریزی شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان‌های کاشمر، خلیل آباد و کوهسرخ افزود: فعالیت مساجد با توجه به پروتکل‌های وزارت بهداشت فقط برای برگزاری نماز جماعت برنامه ریزی شده است. همچنین استفاده از سجاده و مهر شخصی، داشتن ماسک و رعایت فاصله بیشتر در صفوف نماز از الزامات پیش بینی شده برای برگزاری نماز است.

وی با بیان اینکه ملاک بازگشایی مساجد، ثبت مسجد در سامانه وزارت بهداشت توسط اعضای هیئت امنای آن مسجد است، تصریح کرد: به مبلغین توصیه شده است درصورتی که مساجدی دارای صحن روباز هستند در فضای باز نماز اقامه شود.

حجت الاسلام صداقتی ابراز کرد: با توجه به وضعیت سفید کوهسرخ هنوز اجازه فعالیت در حسینیه‌ها و تکایا داده نشده است و مساجد نیز فقط جهت اقامه نماز می‌توانند فعالیت داشته باشند.

وی عنوان کرد: فعالیت مساجد از طرف دفتر امام جمعه، سازمان تبلیغات اسلامی و مراکز بهداشتی بررسی می‌شود و در صورت تخلف، تذکرات لازم به هیئت امنای مساجد داده خواهد شد که امیدواریم نمازگزاران رعایت فاصله اجتماعی و مسائل بهداشتی داشته باشند.